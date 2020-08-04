Фондовые индексы США начали август с роста

Фондовые индексы США 3 августа росли при поддержке акций технологических компаний, в том числе Apple и Microsoft. Тем временем в США зафиксирован самый низкий рост заражений за последние несколько недель.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 236,08 пункта, или 0,9%, до 26664,40 пункта. Индекс в июле повысился на 2,4%. В ближайшие недели объемы торгов, как ожидается, снизятся ввиду начала сезона летних отпусков, а значит повысится волатильность.

S&P 500 вырос на 23,49 пункта, или 0,7%, до 3294,61 пункта. Nasdaq Composite вырос на 157,52 пункта, или 1,5%, до 10902,80 пункта, установив новый рекорд.

В последние недели инвесторы скупали акции технологического сектора. Из-за высокой прибыли этих корпораций и влияния вируса на традиционные сектора, в том числе авиакомпании, розничные и промышленные компании, разрыв между технологическими гигантами и остальными фирмами увеличился.

Акции Apple прибавили 2,5%. Акции Microsoft выросли на 5,6%. Microsoft в воскресенье заявила, что будет продолжать работу над планом приобретения американских операций TikTok. Рост акций этих двух компаний помог технологическому сектору выйти в лидеры в составе S&P 500.

Свежие данные подкрепили надежды инвесторов на замедление роста заболеваемости Covid-19. В США зафиксировано более 47 000 новых заболевших, и это минимальный дневной прирост почти за четыре недели. В июле темпы заболеваемости были рекордными.

"Пару недель назад рост случаев составлял 40%-50% в неделю. Сейчас эти темпы замедлились. Хотя снижение не такое сильно, как кажется, поскольку сократилось тестирование, но все же оно произошло, как и снижение случаев госпитализации. Рынкам это по душе", - говорит Иэн Шефердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics.

Как показали данные, производственная активность в США в июле усилилась, и это говорит о том, что сектор все еще находится на пути к восстановлению. Пандемия Covid-19 вызвала остановку деятельности почти во всех экономических сферах США. Индекс менеджеров по снабжению Института управления поставками вырос в июле до 54,2 пункта против зафиксированных в июле 52,6 пункта. Экономисты прогнозировали 53,8 пункта. Показатель выше 50 говорит о росте активности.

По другую сторону океана также наблюдался подъем на фоне данных, свидетельствующих о восстановлении производственного сектора. Stoxx Europe 600 вырос на 2,1% при поддержке опроса, указавшего на признаки восстановления в производственном секторе еврозоны. В Китае Shanghai Composite вырос на 1,8%. Частный индекс производственной активности Китая в июле повысился до максимума более чем за девять лет, получив поддержку за счет ускорения производства и восстановления спроса.

Инвесторы внимательно следят за тем, сможет ли Вашингтон принять пакет дополнительных мер экономической поддержки. Во время прошедших в выходные обсуждений демократы и республиканцы не смогли преодолеть разногласия по поводу нового пакета помощи, включающего программу, призванную заменить федеральную доплату (600 долларов в неделю) к пособиям по безработице, которая перестала действовать в пятницу. Белый дом надеялся, что сможет принять краткосрочное продление федеральной программы, но демократы хотят обсудить более масштабный пакет мер, в том числе мер на уровне штатов и на местном уровне.

"То, как медленно Вашингтон движется к соглашению по налогово-бюджетной политике, говорит об утомлении. Скорее всего, соглашение все же будет достигнуто, но сначала нужно будет преодолеть важные пороги", - заметил Джеймс Маккормик, стратег NatWest Markets.

В выходные госсекретарь Майк Помпео отметил, что Белый дом может принять меры против китайских производителей ПО, и это вызвало опасения насчет ухудшения взаимоотношений двух крупнейших экономик мира. Усилившаяся напряженность между странами уже несколько недель сказывается на уверенности инвесторов. Увеличивается вероятность того, что власти США перед ноябрьскими выборами президента займут более жесткую позицию в отношениях с Пекином.

"Складывается впечатление, что чем ближе будут выборы, тем сильнее будет напряженность, - считает Оливер Джонс, старший рыночный экономист Capital Economics. - Судя по всему, превосходство у тех, кто в Вашингтоне настроен агрессивно в отношении Китая".

Акции ADT выросли на 57%. Компания, занимающаяся системами безопасностью, сообщила, что Google вложит 450 млн долларов в 6,6% ее акций. Компании вступили в долгосрочное партнерство для работы над решениями в области безопасности "умного дома".

Акции Marathon Petroleum выросли на 1%. Акции Carnival упали на 5,8%.

Акции HSBC Holdings в Лондоне упали на 2,9%. Прибыль этого банка во 2-м квартале обвалилась на 96%. Из-за влияния пандемии банку, работающему в условиях усиливающейся напряженности между США и Китаем, стало еще сложнее проводить переориентацию на азиатские рынки.

Индекс доллара ICE поднялся на 0,3%, но остался вблизи минимума более чем за два года. Этим летом после долгого роста произошел резкий разворот динамики доллара, и его снижение оказало дополнительную поддержку ралли на рынке акций США и на рынке сырья.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с пятничного уровня 0,536% до 0,536%.