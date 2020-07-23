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Индексы США 22 июля закрылись в небольшом плюсе, несмотря на обострение отношений с КНР
07:39 23.07.2020 |
Ведущие индексы США закрылись в небольшом плюсе, несмотря на обострение отношений с КНР, свидетельствуют данные торгов.
Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,62%, до 27005,66 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,24%, до 10706,13 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,58%, до 3276,08 пункта.
При этом с утра (по местному времени) индексы Dow Jones и S&P 500 уходили в минус, а NASDAQ показывал умеренный рост.
Давление на настроения инвесторов оказывают новости вокруг отношений между США и Китаем. Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане. Других резких шагов в течение дня не последовало.
Также рынки беспокоит ситуация с коронавирусом в США.
При этом поддержку индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ оказывают ожидания финансовой отчетности за минувший квартал таких входящих в индекс американских компаний как Microsoft и Tesla. Показатели будут опубликованы уже после закрытия торгов среды. Акции Tesla с начала года подорожали в 3,7 раза, а Microsoft - на 32%.
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