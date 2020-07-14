Биржи АТР 14 июля закрылись в минусе после уверенного роста ранее

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением в рамках коррекции после уверенного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,83%, до 3414,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 2309,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,14% - до 25477,89 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,11%, до 2183,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 5941,1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,87%, до 22587,01 пункта.

Во вторник на рынках Азии отмечались коррекционные распродажи - трейдеры фиксировали прибыль после того, как днем ранее они завершили торги ростом в пределах 3,5%.

Кроме того, инвесторов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом по всему миру. Так, университет Джонса Хопкинса сообщил в ночь на вторник уже о 13 миллионах случаев заражения в мире. При этом в США выявлено более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом за последние сутки, еще свыше 400 человек скончались. На этом фоне некоторые штаты постепенно усиливают карантинные ограничения, например, в Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений.

"Произошла фиксация прибыли, поскольку инвесторы обеспокоены новым всплеском распространения коронавирусной инфекции в США", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Не добавили оптимизма инвесторам и новости вокруг отношений Китая и США. Так, в понедельник США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало заявления США "совершенно неоправданными".