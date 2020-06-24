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Фондовые биржи АТР 24 июня закрылись в основном ростом на общеэкономическом оптимизме
15:01 24.06.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно ростом на фоне ослабления опасений за перспективы развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,48%, до 24788,62 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 1,42%, до 2161,51 пункта, японский индекс Nikkei 225 — опустился на 0,07%,до 22534,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,19%, достигнув 5965,7 пункта.
Трейдеры с оптимизмом оценивают перспективы развития мировой экономики. Так, инвесторы обратили внимание на статистику продаж новостроек в США мае. Показатель в отчетном периоде значительно превзошел прогнозы аналитиков и подскочил по отношению к апрелю на 16,6%, до 676 тысяч.
Кроме того, бодрые настроения на рынке поддерживают новости вокруг торговых отношений Штатов и Китая. Так, накануне американский президент Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торгового договора с этой страной.
Наконец, несмотря на будирование страхов так называемой второй волны распространения нового коронавируса оптимизм отдельных игроков рынка сохраняется. "Недавнее ускорение распространения заболевания возродило опасения того, что власти будут вынуждены снова закрыть свои экономики, упустив шанс экономического восстановления", — отметил старший экономист ING Пракаш Сапал, чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Тем не менее, всё больше стран продолжают "открываться" после ограничительных мер, введённых ранее, поскольку эти меры и без того уже нанесли серьёзный удар по экономике, и обратного процесса пока не наблюдается.
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