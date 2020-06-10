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Фондовые индексы США 9 июня показали разнонаправленную динамику из-за коррекции
07:48 10.06.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, два из них коррекционно снижались примерно на 1%.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос. При этом во вторник он преодолел психологический рубеж - в 10 тысяч пунктов в течение торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,09%, до 27272,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - вырос по итогам торгов на 0,29%, шагнув обратно за рубеж 10 тысяч пунктов и остановился на отметке 9953,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,78%, до 3207,18 пункта, следует из данных торговых площадок.
С начала месяца индексы США выросли в среднем на 5-9% на оптимизме по прогнозам восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом. Оптимизм был связан с тем, что в мире продолжают ослаблять карантинные ограничения и принимать меры поддержки экономики в кризисный период.
Между тем, рынки ждут очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых. Днем ранее сохранения ставки ожидали 87,9% аналитиков, а повышения - 12,1%.
В среду также станут известны данные по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют ее замедление в мае до 0,2% с 0,3% в апреле.
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