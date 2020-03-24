Индексы США 23 марта в основном падали из-за неясности по госпрограмме помощи экономике

Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торговой сессии продемонстрировали разнонаправленную динамику, но в основном падали из-за отсутствия ясности по тому, когда правительство Соединенных Штатов утвердит законопроект по помощи экономике, переживающей кризис из-за коронавируса.

Новости о том, что законопроект, который по разным данным, может включать экономические стимулы общей суммой на 1,5-2 миллиарда долларов, стали для рынка решающими. Трейдеры также оценивают объявленные ранее меры Федрезерва по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 2,12%, до 18756,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,71%, до 2219,36 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, рос на 0,21% - до 6893,773.

В США в выходные пакет стимулирования экономики в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате. Сенат должен был, по замыслу республиканского большинства, прекратить дебаты по законопроекту, что позволило бы принять его в понедельник при наличии простого большинства голосов.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, ФРС сообщила, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявила о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов.

Давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса, которым заразилось уже порядка 300 тысяч человек. Меры поддержки экономики Федеральной резервной системой (ФРС) США не смогли ослабить падение котировок. Ранее в понедельник регулятор объявил, что будет производить выкуп ценных бумаг в объеме, необходимом для бесперебойного функционирования рынка. Кроме того, регулятор продолжит проводить "овернайт" РЕПО и объявил о запуске новых программ кредитования на 300 миллиардов долларов.