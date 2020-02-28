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Индексы США 27 февраля продолжили рекордное падение на 3-4% на фоне распространения коронавируса
07:37 28.02.2020 |
Биржи США продолжают рекордное падение на фоне опасений по распространению коронавируса, после небольшой коррекции в среду ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг вновь обрушились более чем на 3-4%.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 3,83% - до 25 925,17, потеряв более тысячи пунктов (потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года). Индекс высокотехнологический компаний NASDAQ обрушился 4,08% - до 8614 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,36%, до 3011,61 пункта.
Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии - почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.
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