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Биржи АТР, кроме Японии, 20 марта закрылись снижением перед итогами заседания ФРС
12:34 20.03.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут представлены позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3090,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 1684,57 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сократился на 0,49%, до 29320,97 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2177,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, до 21608,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,32%, до 6165,3 пункта.
Мировые инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которые будут обнародованы позднее в среду, и предпочитают сохранять осторожность. Федрезерв должен опубликовать прогнозы относительно положения американской экономики и предположения о дальнейшей динамике базовой ставки. Аналитики прогнозируют "мягкую" риторику регулятора и сохранение ставки пока на уровне 2,25-2,5%.
В то же время участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что в США беспокоятся, что Китай может отказаться от уступок американской стороне в области взаимной торговли. Это, якобы, может произойти, потому что китайские переговорщики не получили убедительных гарантий от администрации президента США Дональда Трампа отмены импортных пошлин.
Впрочем, это уже не первые сомнения на сей счёт в процессе торговых переговоров двух стран. "Китай стремится прийти к соглашению, поэтому я не слишком волнуюсь. В ходе своих встреч стороны решат многие вопросы", — сказал агентству Рейтер стратег Tokai Tokyo Research Ван Шеньшень (Wang Shenshen).
Поддержку рынку акций в Японии оказало ослабление курса иены к доллару, что позитивно для экспортеров страны. Курс доллара к иене растет в среду до 111,58 иены за доллар со 111,37 иены.
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