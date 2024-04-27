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АНАЛІТИКА

Чистий продаж валюти НБУ минулого тижня знизився до $532 млн

15:03 27.04.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $532,4 млн з $695,1 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, як і тиждень тому, купівля валюти Нацбанком повністю була відсутня.

Офіційний курс гривні після досягнення минулого тижня нового мінімуму 39,7879 грн/$1 за підсумками цього тижня зміцнився майже на 19 коп. - до 39,6015 грн/$1.

На готівковому ринку долар за тиждень також подешевшав приблизно на 20 коп. - до 39,87 грн/$1.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, з понеділка до середи негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу зросло з $9,8 млн до $33,1 млн, проте в четвер знизилося до $29,2 млн.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій на монетарному брифінгу 25 квітня, коментуючи ситуацію на валютному ринку, зазначив, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду, що пов'язано з отриманням $9 млрд міжнародної допомоги та відновленням її ритмічності.

"Це вплинуло на співвідношення між попитом і пропозицією на ринку та зумовило девальваційні процеси. Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Національний банк є активним учасником, і ми готові згладжувати надмірні коливання. У нас є достатній запас золотовалютних резервів. Тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння", - заявив він.

Гелетій також повідомив, що НБУ спостерігає позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини: понад 50% угод на ринку проходять без участі Національного банку.

"Якщо в січні це було в числовому вимірі $60 млн, зараз це вже понад $100 мільйонів, що сприяє контрольованості, стійкості ринку", - уточнив він.

Ба більше, Нацбанк на монетарному брифінгу анонсував найближчим часом нові кроки з валютної лібералізації.

За підсумками березня чистий продаж НБУ зріс до $1,788 млрд з $1,509 млрд у лютому, проте з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже $9 млрд міжнародні резерви збільшилися в березні одразу на 18%, або на $6,7 млрд - до також рекордного рівня $43 млрд 762,7 млн.

Із початку квітня чистий продаж НБУ вже сягнув $2,06 млрд, проте НБУ 25 квітня підвищив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $43,4 млрд із $40,4 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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