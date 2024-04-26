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Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки

 

Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування.

Як зазначається в повідомленні НБУ, це зроблено з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

Отже, для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі диференційовані тарифи за послуги:

з видачі готівки гривні:

* 0,2% від суми виданої готівки - на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,4%);
* 0,4% від суми виданої готівки - банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

* 0,15% від суми зданої готівки - на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
* 0,1% від суми зданої готівки - на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включно з невідсортованими) - нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 1 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.

Крім того, Національний банк переглянув діючі та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ. Вони діятимуть з 1 травня 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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