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Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну
14:52 26.04.2024 |
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн. доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому 1,138 млрд. доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
При цьому банки ввезли за березень 622 млн доларів і євро на 232 млн доларів в еквіваленті.
За даними НБУ, за березень з України вивезли валюти на 70 млн доларів.
Попит на валюту
Нагадаємо, населення України у березні 2024 року купило у банках 574,9 млн доларів, що на 30,3% менше у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.
Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, приріст попиту на валюту переважно пов'язаний із тиском з боку населення, який за I квартал 2024 року купив 2,5 млрд доларів, що вдвічі більше за аналогічний період минулого року.
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