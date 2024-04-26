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Протягом березня 2024 року сума вкладів фізосіб у банках України збільшилася на 20,3 млрд грн
16:46 26.04.2024 |
Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня:
* вклади у національній валюті - 789,1 млрд грн;
* вклади в іноземній валюті - 439,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.
Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Довідково.
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2024 року в реєстрі учасників Фонду 63 банки.
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