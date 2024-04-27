Індекси Волл-стріт закрилися в плюсі на тлі зростання акцій техногігантів

Американські фондові індекси в п'ятницю закрилися з підвищенням, що було викликано ралі акцій провідних технологічних компаній після сильних квартальних результатів Alphabet і Microsoft, а також помірних даних по інфляції.

Інвестори вітали перші в історії дивіденди Alphabet, програму викупу акцій на суму 70 мільярдів доларів та кращі, ніж очікувалось, результати першого кварталу. Акції компанії підскочили на 10% і досягли рекордного максимуму, піднявши ринкову вартість материнської структури Google понад $2 трлн.

Акції Microsoft зросли на 1,8% після того, як її доходи і прибуток у третьому кварталі перевищили прогнози Волл-стріт завдяки впровадженню штучного інтелекту (ШІ) у хмарних сервісах компанії.

Інші акції провідних мегакомпаній також закрилися з підвищенням: Amazon.com подорожчав на 3,4%, Nvidia - на 5,8%, а Meta Platforms - на 0,4%. Проте, Apple впав на 0,3%, а Tesla закрився на 1,1%. У середу результати Meta розчарували інвесторів, навіть незважаючи на те, що компанія збільшила витрати на ШІ.

Шість з 11 основних секторів S&P 500 завершили торги з підвищенням, на чолі з ростом в секторах комунікаційних послуг, технологій, споживчих товарів і матеріалів.

S&P 500 і Nasdaq зареєстрували найбільший щотижневий приріст у відсотках з початку листопада 2023 року. Індекс S&P 500 переніс три тижні втрат, тоді як Nasdaq завершив чотири тижні падіння поспіль.

"Звіти про прибутки Microsoft і Google розвіяли багато занепокоєнь щодо того, що витрати на центри обробки даних і штучний інтелект, про які за день до цього говорила компанія Meta, призведуть до скорочення прибутку", - сказав Том Пламб, президент і провідний портфельний менеджер Plumb Funds в Медісоні, штат Вісконсін.

"І Google, і Microsoft вказали, що з їхніми поточними планами капітальних витрат вони все ще очікують, що їхня маржа зростатиме. Це розвіяло багато побоювань, які люди мали щодо зростання обсягів обробки даних", - додав Пламб.

Дані Міністерства торгівлі США показали, що місячна інфляція в березні помірно зросла в річному обчисленні, в той час як на щомісячній основі вона відповідала прогнозам.

Звіт приніс деяке полегшення фінансовим ринкам, наляканим побоюваннями стагфляції, після того, як напередодні дані показали, що інфляція різко зросла, а економічне зростання сповільнилося в першому кварталі.

Після публікації даних на грошових ринках зросла ймовірність того, що Федеральний резерв знизить ставку у вересні. Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала після публікації даних, востаннє вона становила 4,6630%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 153,86 пункти, або на 0,40%, до 38 239,66, S&P 500 - на 51,54 пункти, або на 1,02%, до 5 099,96, а Nasdaq Composite - на 316,14 пункти, або на 2,03%, до 15 927,90.

Акції Snap зросли майже на 28% після того, як соціальна мережа перевершила прогнози щодо доходів і зростання кількості користувачів у першому кварталі. Акції Pinterest також зросли на 4%.

Exxon Mobil втратив майже 3% після того, як найбільша американська нафтова компанія не виправдала прогнозів аналітиків, а її прибуток у першому кварталі впав на 28% порівняно з минулим роком.

Intel впав на 9,1% після того, як прогноз виробника мікросхем щодо доходів і прибутку в другому кварталі не виправдався. Intel стикається зі слабким попитом на свої традиційні чіпи для центрів обробки даних і ПК.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,25 до 1. На Nasdaq 2 685 акцій зросли, а 1 460 впали, отже акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,84 до 1.

Індекс S&P 500 показав 21 новий 52-тижневий максимум і вісім нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 59 нових максимумів і 88 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,88 мільярдів акцій, порівняно з 11,01 мільярдів в середньому за останні 20 днів.