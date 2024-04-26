Долар стабільний до євро і фунта, зміцнюється до єни на підсумках засідання Банку Японії

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю перед публікацією важливих статданих щодо американської економіки.

Вартість долара в парі з єною зростає за високої волатильності торгів після засідання Банку Японії.

Японський ЦБ зберіг ключову процентну ставку в діапазоні від 0% до 0,1% річних за підсумками дводенного засідання, яке завершилося в п'ятницю, підвищивши прогнози інфляції на поточний і наступний фінансові роки. Регулятор також заявив, що продовжить викуп державних і корпоративних облігацій відповідно до прийнятих у березні рішень.

Курс долара до єни різко зріс на підсумках засідання Банку Японії. Міністр фінансів країни Сюн'їті Судзукі заявив слідом за цим, що уряд належним чином відповідатиме на різкі валютні коливання. Це спровокувало нову хвилю побоювань щодо інтервенцій влади на валютному ринку, внаслідок чого курс долара впав до 154,97 єни, проте він швидко відновив зростання, досягнувши позначки 156,86 єни й оновивши 34-річний максимум.

За даними на 14:30 EET курс американської валюти до єни становить 156,70 єни проти 155,66 єни на закриття попередньої сесії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Пара євро/долар за даними на 14:30 EET торгується на рівні $1,0730 порівняно з $1,0731 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара становить $1,2514 проти $1,2512 напередодні.

Трейдери дотримуються обережної позиції перед публікацією звіту про доходи і витрати американців за березень, який містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Ці дані будуть оприлюднені в п'ятницю, о 15:30 EET.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення зростання індексу PCE в березні до 2,6% у річному вираженні з лютневих 2,5% та уповільнення темпів підвищення індикатора базової інфляції (PCE Core) - до 2,6% з 2,8%.

Звіт Мінторгу США, оприлюднений напередодні, показав посилення інфляційного тиску в країні в першому кварталі за швидкого сповільнення економічного зростання. Це утвердило трейдерів у думці про те, що ФРС не знижуватиме ставку найближчим часом і послабило їхній оптимізм щодо можливості "м'якої посадки" американської економіки.

Згідно зі звітом, темпи зростання ВВП США в січні-березні сповільнилися до 1,6% в перерахунку на річні темпи проти 3,4% в четвертому кварталі, а підвищення індексу PCE Core прискорилося до 3,7% з 2%.