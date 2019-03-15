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Индекс ПФТС 15 марта еще несколько подрос
19:41 15.03.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,89% - до 563,86 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 361,66 млн грн, в том числе акциями - 0,73 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Донбассэнерго" (+3,09%), "Центрэнерго" (+0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,05%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-2,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,62% - до 448,71 пункта при объеме торгов 4,6 млн злотых (32,7 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Агротона" (+4,57%), "Кернела" (+0,92%) и "Астарты" (+0,67%).
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