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Биржи АТР закрылись 21 января ростом на новостях из Китая
11:48 21.01.2019 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на статистике из КНР и новостях по торговым отношениям Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% - до 2610,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1330,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,39% - до 27196,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,02%, до 2124,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,18% - до 5890,4 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% - до 20719,33 пункта.
Рынки отыгрывали данные по ВВП Китая за прошлый год, согласно которым рост экономики страны замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель превысил официальный прогноз властей в 6,5%, но при этом оказался худшим за последние 28 лет. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, оказавшись выше прогноза аналитиков в 5,3%. Розничные продажи при этом выросли на 8,2% в годовом исчислении, совпав с прогнозами экспертов.
Участники торгов также обратили внимание на заявления главы государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ о том, что страна по итогам 2018 года сохранила статус второй по величине экономики мира, а влияние торгового конфликта с США на экономику Китая находится под контролем. Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия с США начали проявляться во втором квартале прошлого года, и правительство КНР приняло ряд мер по обеспечению стабильности.
"Рост будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, и усилия властей будут направлены, скорее, на то, чтобы остановить замедление роста, а не пытаться существенно его ускорить", - сказал агентству Франс Пресс экономист Oxford Economics Льюис Куис (Louis Kuijs).
Также определенное влияние на настроения рынков оказали пятничные сообщения СМИ о том, что Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для преодоления торгового дисбаланса между странами.
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