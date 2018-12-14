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Биржи АТР закрылись 14 декабря снижением на 1-2% на статистике из Китая
11:11 14.12.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в существенном минусе на фоне новых статданных из Китая, которые усилили опасения относительно перспектив экономики страны, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,53%, до 2593,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,46% до 1327,42 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,6%, до 26094,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,25%, до 2069,38 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,05%, до 5602 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,02%, до 21374,83 пункта.
Разочарование инвесторам в пятницу принесли новые статданные из Китая. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Поднебесной в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Это самый слабый темп роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.
"Эти данные означают, что худшее еще впереди, и политики будут очень обеспокоены, особенно учитывая резкое замедление роста потребления. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю новых мер поддержки экономики, включая снижение ставок, хотя вышедшие данные, похоже, говорят о том, что ранее принятые меры не работают должным образом", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегического анализа по валютным ранкам в Азии RBC Capital Markets Сью Трин (Sue Trinh).
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