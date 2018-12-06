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Индекс ПФТС 5 декабря продолжил движение в «красной зоне»
21:19 05.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,33% - до 574,4 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 207,5 млн грн, в том числе акциями - 2,53 млн грн.
Сделки прошли только с акциями "Центрэнерго" (-1,61%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,37%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,4% - до 1793,69 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,11% - до 446,63 пункта при торговом обороте 1,55 млн злотых (11,5 млн грн).
Динамику индикатора определили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,8%) и "Овостара" (+0,88%).
Снизились в цене бумаги "Агротона" (-2,29%), "Астарты" (-1,1%) и "Кернела" (-0,19%).
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