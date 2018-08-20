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Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом
18:09 20.08.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,89% - до 520,14 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 458,7 млн грн, в том числе акциями - 4,78 млн грн.
С ростом завершили торги акции "Донбассэнерго" (+5,75%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,46%).
Снизились в цене акции "ДТЭК Крымэнерго" (-7,2%), "Центрэнерго" (-0,36%) и "Укрнафты" (-0,02%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" (УБ) в понедельник снизился на 0,79% - до 1621,08 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв повысился на 0,52% - до 444,29 пункта при объеме торгов 176,76 тыс. злотых (1,3 млн грн).
Дорожали акции "Кернела" (+0,78%), "Астарты" (+0,62%) и агрохолдинга ИМК (+0,42%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Агротона" (-1,64%).
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