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Биржи АТР в основном снижаются на фоне удешевления нефти и макростатистики из Китая
07:53 17.07.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне падения нефтяных цен и слабых данных о состоянии китайской экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,01%, до 2785,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,87%, до 1588,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1%, до 28254,85 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,08%, до 2303,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,51%, до 6209,5 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,84%, до 22787,7 пункта.
Биржи Азии отреагировали на снижение нефтяных котировок днем ранее. В понедельник нефть марок Brent и WTI подешевела на 4,6-5% из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в РФ. Сегодня стоимость нефти растет в рамках коррекции в среднем на 0,3%.
Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать опубликованную днем ранее статистику из Китая, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале составил 6,7%, замедлившись с 6,8% в предыдущем квартале. Промышленное производство в КНР в июне увеличилось на 6% по сравнению с 6,8% в мае.
"Набор макроданных за июнь и второй квартал подтверждает наше мнение о том, что из-за жестких финансовых условий рост (китайской) экономики замедляется, и мы ожидаем продолжения этого тренда в третьем квартале", - приводит агентство Market Watch мнение аналитика Bank of America Merrill Lynch Сяоцзя Чжи (Xiaojia Zhi).
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