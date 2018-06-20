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НДУ утвердил новую редакцию регламента осуществления депозитарной деятельности
10:30 20.06.2018 |
Национальный депозитарий утвердил новую редакцию регламента осуществления депозитарной деятельности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НДУ, передают Українські Новини.
Внесение изменений обусловлено приведением внутренних документов Центрального депозитария в соответствие с законодательством, а также для улучшения процедур взаимодействия с клиентами.
В частности, в новой редакции отсутствует требование о наличии решения о предельном объеме ценных бумаг иностранного эмитента, допущенных к обращению на территории Украины.
Раздел об обязательной продаже акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно), которое является владельцем доминирующего контрольного пакета акций, в соответствии со ст. 652 закона Украины «Об акционерных обществах» изложен в новой редакции.
Также добавлено условие о заключении эмитентом с Центральным депозитарием дополнительного соглашения к договору об обслуживании выпусков ценных бумаг и приведено в соответствие с законодательством предоставление информационной справки об акционерах, которые являются владельцами 5% (10% и более) уставного капитала эмитента.
Кроме того, в новой редакции регламента добавлена информация о необходимости получения эмитентом реестра владельцев именных ценных бумаг и форма распоряжения для направления уведомлений акционерам через депозитарную систему; внесено уточнение в порядок отмены распоряжения клиентом НДУ (вместо эмитента/распорядителя счета); внесены изменения в порядок обслуживания расчетов по сделкам, заключенным на фондовых биржах и вне фондовых бирж, с/без соблюдения принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».
Также в новой редакции регламента процедура допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Как сообщали Українські Новини, НДУ создан в 1999 году.
В начале декабря прошлого года НДУ сообщил об обновлении системы обработки информации депозитария.
Ранее НДУ сообщил, что пересмотрит тарифы для участников рынка до сентября.
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