НДУ утвердил новую редакцию регламента осуществления депозитарной деятельности

Национальный депозитарий утвердил новую редакцию регламента осуществления депозитарной деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НДУ, передают Українські Новини.

Внесение изменений обусловлено приведением внутренних документов Центрального депозитария в соответствие с законодательством, а также для улучшения процедур взаимодействия с клиентами.

В частности, в новой редакции отсутствует требование о наличии решения о предельном объеме ценных бумаг иностранного эмитента, допущенных к обращению на территории Украины.

Раздел об обязательной продаже акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно), которое является владельцем доминирующего контрольного пакета акций, в соответствии со ст. 652 закона Украины «Об акционерных обществах» изложен в новой редакции.

Также добавлено условие о заключении эмитентом с Центральным депозитарием дополнительного соглашения к договору об обслуживании выпусков ценных бумаг и приведено в соответствие с законодательством предоставление информационной справки об акционерах, которые являются владельцами 5% (10% и более) уставного капитала эмитента.

Кроме того, в новой редакции регламента добавлена ​​информация о необходимости получения эмитентом реестра владельцев именных ценных бумаг и форма распоряжения для направления уведомлений акционерам через депозитарную систему; внесено уточнение в порядок отмены распоряжения клиентом НДУ (вместо эмитента/распорядителя счета); внесены изменения в порядок обслуживания расчетов по сделкам, заключенным на фондовых биржах и вне фондовых бирж, с/без соблюдения принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».

Также в новой редакции регламента процедура допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Как сообщали Українські Новини, НДУ создан в 1999 году.

В начале декабря прошлого года НДУ сообщил об обновлении системы обработки информации депозитария.

Ранее НДУ сообщил, что пересмотрит тарифы для участников рынка до сентября.