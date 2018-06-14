Биржи АТР 14 июня закрылись в минусе после заседания ФРС и статистики из Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистике по розничным продажам КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3044,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1721,89 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,93%, до 30440,17 пункта, корейский KOSPI - на 1,84%, до 2423,48 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,99%, опустившись до 22738,61 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,11%, до 6016,6 пункта.

Трейдеры оценивают итоги заседания ФРС, завершившегося в среду, 13 июня. По его итогам Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Кроме того, ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на экономике страны, которая демонстрирует прекрасные результаты.

"ФРС была немного более ястребиной. Но в то же время регулятор повышает ставки из-за сильной экономики, а не из-за необходимости сдерживать инфляцию. Поэтому это может помочь сдерживать рыночные реакции", - цитирует агентство Рейтер слова старшего макроэкономического стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикавы (Masayuki Kichikawa).

Негативная статистика по розничным продажам Китая также отразилась на ходе торгов. Объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.