Биржи АТР в основном снижаются после решения ФРС США повысить ставку

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг утром главным образом в минусе после того, как днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо приняла решение о повышении процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.48 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,2%, до 3296,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1913,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,02%, до 29216,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,04%, до 6019,4 пункта, японский Nikkei 225 на 0,41%, до 22664,58 пункта. Корейский индекс KOSPI рос на 1,15%, до 2509,42 пункта.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. При этом регулятор также повысил прогноз роста экономики страны в 2017 и 2018 годах до 2,5% с ожидавшего в сентябре уровня в 2,4% в 2017 году и с прежнего прогноза в 2,1% для 2018 года.

ФРС по-прежнему прогнозирует три повышения в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%. Однако инвесторы смягчили ожидания ужесточения монетарной политики в следующем году. Федрезерв ожидает, что инфляция вырастет до целевых 2% в среднесрочной перспективе. При этом в текущем году регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 1,7%, в 2018 году - 1,9%, а в 2019 году - 2%.

"Ключевым выводом из заседания ФРС является обеспокоенность, проявляемая по отношению к низкой инфляции", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Кроме того, инвесторы ожидают заседаний других мировых центробанков. Позднее в четверг состоятся встречи Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). На следующей неделе пройдет заседание Банка Японии по ключевой ставке.