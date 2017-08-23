Фондовые рынки и доллар США продолжили расти 22 августа в связи с более оптимистичным настроем инвесторов

Американские фондовые рынки во вторник продолжили расти ввиду того, что инвесторы были меньше обеспокоены напряженностью между США и Северной Кореей, а также политической неопределенностью в Вашингтоне.

Industrial Average во вторник повысился на 196 пунктов, или на 0,9%, до 21899. Индекс S&P 500 вырос на 24 пункта, или на 1%, до 2452, тогда как Nasdaq Composite прибавил 84 пункта, или 1,4%, повысившись до 6297.

Существеннее всего выросли акции телекоммуникационных, технологических и сырьевых компаний. Акции CenturyLink повысились на 3,6%, акции Arconic выросли на 4,9%, тогда как акции Freeport-McMoRan отметились ростом на 2,3%.

Акции Macy's подорожали на 4,6%, тогда как акции Coty упали на 9,4%.

Настрой инвесторов улучшился в связи с комментариями политиков, таких как Пол Райан, спикер Палаты представителей Конгресса США, и Митч МакКоннел, лидер республиканского большинства в сенате, которые сообщили, что налоговая реформа и повышение лимита госдолга будут реализованы без затруднений.

Европейские фондовые индексы восстановились после трехдневного снижения. STOXX Europe 600 повысился на 0,8%, немецкий DAX вырос на 1,4%, а британский FTSE и французский CAC оба отметились ростом на 0,9%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, поднялась до 2,215% с уровня 2,182%, зафиксированного в понедельник, что было связано с возросшей склонностью инвесторов к риску.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 27 центов, или на 0,6%, по 47,64 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 21 цент, или на 0,4%, по 51,87 доллара за баррель.

Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,5%, до 1284,00 доллара за тройскую унцию, тогда как фьючерсы на серебро торговались без изменений на уровне 16,97 доллара за унцию.

Доллар США восстановился после падения на протяжении двух дней подряд. Индекс доллара ICE повысился на 0,5%, до 93,54, отыграв потери пятницы.

Пара доллар США/японская иена прервала четырехдневное падение, повысившись на 0,5% по сравнению с закрытием понедельника, до 109,56.

Пара доллар США/швейцарский франк восстановилась на 0,7%, до 0,9681.

Евро снизился из-за более слабых, чем ожидалось, экономических данных еврозоны. Пара евро/доллар США упала на 0,5%, до 1,1760.

Британский фунт по-прежнему находится под давлением из-за опасений относительно Brexit. Пара фунт/доллар США упала на 0,6%, до 1,2823, вновь оказавшись ниже скользящей средней за 200 периодов, расположенной на отметке 1,2865. Тем временем, пара евро/фунт отметилась ростом уже третий день подряд, торгуясь с повышением на 0,1% и достигнув 0,9170, самого высокого уровня с октября 2009 года.

Пара доллар США/канадский доллар выросла до 1,2558 против 1,2557 в понедельник. Розничные продажи в Канаде в июне выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозируемом росте на 0,2%.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,4%, до 0,7907. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,6%, до 0,7277.