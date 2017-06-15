Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,99% - до 1027,09 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 284,04 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 255,2 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Укрнафты" (-2,5%), Райффайзен Банка Аваль (-1,63%) и "Центрэнерго" (-1,27%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,49%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,44%) и "Центрэнерго" (-1,39%).

Варшавская фондовая биржа в четверг была закрыта в связи с национальным праздником.

