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Рынок акций Украины завершил торги в пятницу слабым ростом
17:59 09.06.2017 |
Фондовый рынок Украины в пятницу третий день подряд завершил слабым ростом: индекс "Украинкой биржи" (УБ) повысился на 0,45% - до 1020,89 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 283,56 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,1 млн грн, в том числе акциями 5,57 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 4,2 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
Индекс УБ в зеленую зону вытянули акции "Мотор Сичи" (+1,17%) и "Центрэнерго" (+1,07%).
Подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-0,44%), Райффайзен Банка Аваль (-0,23%) и "Укрнафты" (-0,18%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,41%) и "Центрэнерго" (-0,47%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв вырос на 0,46% - до 638,1 пункта при торговом обороте 6,1 млн злотых (42,7 млн грн).
Среди индексных акций в "зеленой зоне" торговались бумаги "Овостара" (+3,55%) и "Астарты" (+1,07%).
Тройку лидеров снижения составили акции "Милкиленда" (-1,08%), "Агротона" (-0,84%) и KSG Agro (-0,36%).
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