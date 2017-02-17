Финансовые новости
- |
- 17.02.17
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР торгуются в минусе после сильного ралли днем ранее
07:32 17.02.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в последний день рабочей недели, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,46%, до 3214,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1948,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,40% - до 24011,26 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,16%, до 2078,17 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,58% - до 19234,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,19% - до 5804,70 пункта.
По итогам торгов четверга азиатские биржи закрылись в основном ростом на позитивной внутренней статистике и заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Уровень безработицы в Австралии в январе снизился с показателя декабря 2016 года до 5,7% с 5,8%. При этом аналитики ожидали сохранение индикатора на уровне 5,8%. Уровень занятости несколько вырос: на 13,5 тысячи человек, до 11,998 миллиона человек.
Кроме того, ралли было вызвано последними заявлениями Йеллен о возможном повышении в ближайшие месяцы базовой процентной ставки. Повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике. На этом фоне инвесторы фиксируют прибыль, пишет агентство Рейтер.
На ход торгов также оказывают негативное влияние последние новости из Кореи. Как сообщают корейские СМИ, суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе.
"Арест главы Samsung также является источником беспокойства инвесторов", - сказал агентству управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки (Angus Gluskie).
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Налог на тунеядство" выводит белорусов на пикеты
|Глава ЕК считает, что ЕС и Британия не успеют договориться по Brexit за 2 года
|Заметки с пресс-конференции: Дональд Трамп сорвался с цепи
|СНБО Украины поручил силовикам обеспечить общественный порядок в районе АТО и на объектах критической инфраструктуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.02.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 17.02.2017
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.02.2017
|16 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $13,8 млн до $143,3 млн
|Золото дешевеет 17 февраля на статистике по рынку труда США
|Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 17 февраля на опасениях по поводу политики Трампа
Это интересно
|Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
|В США набирает популярность покупка жилья в виртуальной реальности
|Слишком большая зарплата — причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля
|Pagani сделал свой "самый сложный" суперкар за 2,3 миллиона евро
Итальянский производитель суперкаров Pagani официально представил родстер Huayra, названный основателем компании Горацио Пагани «самым сложным проектом», за который он когда-либо брался. Всего построят 100 таких автомобилей, причем каждый из них уже продан. Суперкар оценили в 2 280 000 евро.
|В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотный летательный аппарат
|Индия запустила в космос сразу 104 спутника
|Показан дизайн новых болидов Формулы Е