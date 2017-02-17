Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в последний день рабочей недели, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,46%, до 3214,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1948,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,40% - до 24011,26 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,16%, до 2078,17 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,58% - до 19234,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,19% - до 5804,70 пункта.

По итогам торгов четверга азиатские биржи закрылись в основном ростом на позитивной внутренней статистике и заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Уровень безработицы в Австралии в январе снизился с показателя декабря 2016 года до 5,7% с 5,8%. При этом аналитики ожидали сохранение индикатора на уровне 5,8%. Уровень занятости несколько вырос: на 13,5 тысячи человек, до 11,998 миллиона человек.

Кроме того, ралли было вызвано последними заявлениями Йеллен о возможном повышении в ближайшие месяцы базовой процентной ставки. Повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике. На этом фоне инвесторы фиксируют прибыль, пишет агентство Рейтер.

На ход торгов также оказывают негативное влияние последние новости из Кореи. Как сообщают корейские СМИ, суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе.

"Арест главы Samsung также является источником беспокойства инвесторов", - сказал агентству управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки (Angus Gluskie).