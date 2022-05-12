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Аренда квартир в Киеве подешевела на 20-50% с февраля
09:01 12.05.2022 |
В среднем в Киеве стоимость аренды c 24 февраля упала на 20-50% (в зависимости от типа жилья и района), говорят опрошенные LIGA.net риелторы.
Однокомнатные квартиры подешевели на 1000-2500 грн, двухкомнатные - на 1500-3500 грн, а трехкомнатные - на 3000-5000 грн, говорят в OLX.
Если раньше одно-двухкомнатная квартира в центральных районах стоила 16 000 - 17 000 грн, то сегодня - 11 000 - 12 000 грн, говорит Вадим Литвинов из АН "Кварталы".
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отмечает, что под самым сильным ударом оказался премиум-сегмент (от 20 000 грн). Здесь количество сделок упало почти до нуля, говорит Литвинов. В ряде таких квартир, говорит он, цены упали вдвое: с $2000 до $1000.
Ощутимая доля тех, кто снимает квартиры - переселенцы, говорят риелторы и уточняют, что на них приходится примерно половина сделок в их практике. Данных об общем количестве сделок у риелторов нет.
Как правило переселенцев интересуют недорогие 1-2-х комнатные квартиры вне зависимости от района. Чаще всего собственники сдают переселенцам квартиры на небольшой срок - 3-6 месяцев, так как цены могут измениться за это время, и сами арендаторы не уверены, что надолго задержатся в Киеве, поясняют риелторы.
В целом на квартиры с 1-2 комнатами приходится 70-80% спроса, говорит риелтор Литвинов.
После быстрого падения цены уже начали расти, говорит Гончаров. Впрочем, пока они ниже довоенных. По мере возобновления бизнес-процессов в Киеве, возвращения людей, рынок будет постепенно выходить на довоенный уровень, считают в Dom.Ria. Если так будет продолжаться, в июне цены выйдут на 80% от довоенных значений, предполагает Литвинов.
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