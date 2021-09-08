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В Украине заработали новые правила продажи ипотечных квартир
21:01 07.09.2021 |
Вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".
Об этом говорится на странице акта на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что закон устраняет разногласия и осовременивает реализацию имущества в ипотеке и исполнительном производстве. Также совершенствуется существующая система реализации арестованного имущества, соблюдения процедуры нотариального заверения фактов при реализации предмета ипотеки и обеспечения бесспорности прав ипотекодержателя при удовлетворении его требований.
Реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов или по фиксированной цене. Реализация по фиксированной цене применяется в отношении имущества, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы.
Реализация по фиксированной цене не применяется к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным судам независимо от стоимости такого имущества.
Порядок проведения электронных аукционов определит Министерство юстиции.
Нереализованное на электронном аукционе недвижимое имущество выставляется на повторный электронный аукцион по цене, составляющей 85 процентов, а движимое имущество - 75 процентов его стоимости, определенной в порядке, установленном статьей 57 Закона об исполнительном производстве.
В случае повторной нереализации имущества недвижимое имущество выставляется на третий электронный аукцион по цене, составляющей 70 процентов, а движимое имущество - 50 процентов его стоимости.
Нереализованное имущество, конфискованное по решению суда, выставляется на повторный электронный аукцион по цене не меньшей, чем сумма общегосударственных налогов и сборов, которые согласно Налоговому кодексу подлежат уплате при операциях по реализации такого имущества.
В случае предоставления взыскателем согласия третий электронный аукцион осуществляется способом продажи имущества с возможностью понижения начальной цены, но не ниже 60 процентов его стоимости для недвижимого имущества и 30 процентов - для движимого имущества.
В случае нереализации имущества на третьем электронном аукционе исполнитель сообщает об этом взыскателю и предлагает ему решить вопрос об оставлении за собой нереализованного имущества, кроме имущества, конфискованного по решению суда.
Имущество передается взыскателю по цене третьего электронного аукциона или по фиксированной цене. О передаче имущества взыскателю в счет погашения долга исполнитель выносит постановление. По факту такой передачи исполнитель составляет акт. Постановление и акт являются основанием для дальнейшего оформления взыскателем права собственности на такое имущество.
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