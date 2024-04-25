Мінекономіки відкрило грантову програму на 1 мільйон доларів для підприємниць

Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до 15 тис дол. Кошти спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки:

* ремонту устаткування;

* поліграфічної діяльності;

* виробництва одягу;

* харчових продуктів;

* фармацевтичних препаратів тощо.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цей проєкт важливий для міністерства, адже містить у собі одразу два ключові пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримку переробки.

Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням.