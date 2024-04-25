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Мінекономіки відкрило грантову програму на 1 мільйон доларів для підприємниць
23:14 25.04.2024 |
Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць.
Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.
Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до 15 тис дол. Кошти спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки:
* ремонту устаткування;
* поліграфічної діяльності;
* виробництва одягу;
* харчових продуктів;
* фармацевтичних препаратів тощо.
За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цей проєкт важливий для міністерства, адже містить у собі одразу два ключові пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримку переробки.
Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням.
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