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Мінекономіки відкрило грантову програму на 1 мільйон доларів для підприємниць

23:14 25.04.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до 15 тис дол. Кошти спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки:

* ремонту устаткування;
* поліграфічної діяльності;
* виробництва одягу;
* харчових продуктів;
* фармацевтичних препаратів тощо.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цей проєкт важливий для міністерства, адже містить у собі одразу два ключові пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримку переробки.

Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням.

За матеріалами: Економічна правда
 

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