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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
TAF Drones готовий фінансувати розробників без стартап-досвіду
22:25 25.04.2024 |
Один з найбільших виробників безпілотників в Україні TAF Drones (потужність - 25 000 одиниць на місяць) оголосив про створення нового Defence Tech кластеру Innovation Hub.
Його мета - мінімізувати час між розробкою перспективних технологій «з гаражів та окопів» та їх впровадженням на фронті.
За підрахунками TAF Drones, існує декілька тисяч перспективних розробок, які, на жаль, не отримують достатнього фінансування для їх втілення в життя.
Innovation Hub від TAF Drones прагне вирішити цю проблему, для цього буде використовувати не лише венчурні інвестиції, але і більш гнучкі способи фінансування. Кошти будуть вкладатися напряму в перспективні технології та талановиті команди без стартап-досвіду.
Переваги програми
Цей підхід надасть можливість більшій кількості технічно орієнтованих колективів, навіть без досвіду у бізнесі або менеджменті, реалізовувати свої ідеї та внести вклад у розвиток оборонних технологій.
На відміну від інших оборонних кластерів, Innovation Hub від TAF Drones відрізняється своїм підходом до інвестицій. Зазвичай оборонні кластери, розподіляють гранти на широкий спектр проєктів для підтримки розвитку галузі оборонних технологій, а Innovation Hub зосереджений на безпосередньому фінансуванні конкретних технологій та ідей, незалежно від комерційної стадії розробки.
Таким чином, Innovation Hub інвестуватиме прямо в інновації і винахідників, забезпечуючи ресурсами для швидкого переходу від концепції до виробництва і використання на фронті.
Водночас в порівнянні з класичними венчурними фондами, які орієнтовані на зростання прибутковості саме компаній, Innovation Hub використовуватиме ресурси та експертизу одного з найбільших виробників FPV-дронів TAF Drones саме для роботи з інноваціями, що робить його відповідним партнером для «гаражних» винаходів, які могли б ніколи не досягнути дійсно закінченої стадії та почати їх масове виробництво.
Особливості Defence Tech кластер Innovation Hub
* Швидке впровадження: TAF Drones має досвід та ресурси для швидкого переведення перспективних розробок у серійне виробництво та постачання на фронт.
* Доступ до виробничих потужностей: Винахідники отримують доступ до виробничих потужностей TAF Drones для тестування та доопрацювання своїх технологій.
* Підтримка науково-дослідницької бази: TAF Drones має команду досвідчених фахівців R&D центру, які можуть допомогти з розробкою та вдосконаленням нових технологій.
В першу чергу в Innovation Hub шукають технології, що створюють додаткову цінність FPV дронам. Окремі напрямки, які зараз в пріоритеті:
* РЕБ-стійкі радіомодулі для FPV дронів;
* Системи донаведення на ціль;
* Локалізація виробництва компонентів для FPV;
* Розвиток технологій РЕБ і антиРЕБ.
Як подати заявку
TAF Drones закликає всіх, хто розробляє інноваційні оборонні технології, подати заявку на участь на сайті.
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