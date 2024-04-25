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АНАЛІТИКА

У Києві відновили 70% енергообладнання, пошкодженого через ворожі обстріли

 

У Києві відновили 1 000 одиниць енергообладнання, пошкодженого через ворожі обстріли. Це 70% від того, що було уражено ракетами та шахедами.

Про це під час пресбрифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, ці роботи не припиняються і є для міської влади пріоритетними. Тому в межах підготовки до опалювального сезону запланований комплекс заходів, що дозволить повернути ще більші обсяги втраченої енергопотужності.

"Також розпочинаються необхідні для підготовчого періоду гідравлічні випробування мереж. На жаль, цей процес супроводжується необхідністю припинити постачання гарячої води мережами на певний період. Але саме такі випробування дозволяють виявити аварійні ділянки трубопроводів і замінити їх", - зазначив заступник голови КМДА.

Він також підкреслив, що попри постійні ракетні атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, попередній опалювальний сезон пройшов досить стабільно.

"Завдяки системній підготовці минулого року, зокрема повноцінному проведенню гідравлічних випробувань і ретельній діагностиці трубопроводів, рівень аварійності під час цього опалювального сезону зменшився на 15%. Тому ця робота себе виправдовує, і ми ретельно її виконуватимемо", - наголосив Пантелеєв.
За матеріалами: Економічна правда
 

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