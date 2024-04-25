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Рада підтримала створення Єдиного реєстру кваліфікацій
22:40 25.04.2024 |
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо вдосконалення системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці, який передбачає створення Єдиного реєстру кваліфікацій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
Метою законопроєкту №9630 є впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних.
Документом пропонується внести зміни до Господарського кодексу, Кодексу законів про працю та Закону «Про освіту» в частині передачі повноважень з ведення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) до колегіального органу, який безпосередньо спеціалізується на сфері кваліфікацій та здійснює відповідні функції.
Водночас передбачено встановлення перехідного періоду, під час якого ведення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників буде здійснювати колегіальний орган.
Пропонується також скасувати зобов'язання роботодавця подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії), а надати можливість подавати зазначену інформацію.
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про облік осіб, життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ проти України. Він передбачає створення Державного реєстру осіб, постраждалих унаслідок збройної агресії РФ проти України.
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