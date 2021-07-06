Объем выполненных стройработ в Украине за 5 мес. сократился на 6,1% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-мае 2021 года сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-мае объем выполненных стройработ составил 54,4 млрд грн.

По данным статведомства, в мае-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 93,1% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с маем-2020 – 91,6%.

Госстат сообщил, что в мае-2021 к маю годом ранее рост объема стройработ наблюдался лишь в жилом строительстве – на 30,9%, тогда как в сегменте нежилого строительства сократился на 4,8%, инженерном – на 19,7%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 40,6%, ремонта – 31,6%, реконструкции и технического переоснащения – 27,8%.

Рост объема строительных работ в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем-2020 зафиксирован в Хмельницкой (на 20,1%, до 1,4 млрд грн), Тернопольской (на 50,6%, до 1,1 млрд грн), Ривненской (на 20,6%, до 949,5 млн грн), Волынской (на 10,6%, до 713,7 млн грн), Харьковской (на 10,6%, до 5,9 млрд грн), Донецкой (на 5,9%, до 2,1 млрд грн) и Ивано-Франковской (на 9,8%, до 1,1 млрд грн) областях.

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 48%), Херсонская (на 32,7%) и Винницкая (на 37%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.