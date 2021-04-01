Объем выполненных стройработ в Украине в январе-феврале 2021г сократился на 12,8% – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине за два месяца 2021 года сократился на 12,8% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-феврале объем выполненных стройработ составил 15,4 млрд грн.

По данным статведомства, в феврале-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 98,4% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с февралем-2020 – 88,4%.

Госстат сообщил, что в феврале-2021 к февралю-2020 рост объема стройработ наблюдался в сегменте жилого строительства - на 8,8%, инженерных сооружений – 4,1%. При этом в нежилом строительстве падение объемов стройработ составило 5,6%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 45,6%, ремонта – 26,7%, реконструкции и технического переоснащения – 27,7%.

Изготовлено строительной продукции в январе-феврале 2021 Январь–февраль 2021 в % к январю–февралю о 2020 Справочно: Январь–февраль 2020 в % к январю–февралю 2019 млн.грн % к общему объему Украина 15414,8 100,0 87,2 100,0 Винницкая 222,3 1,4 39,6 103,0 Волынская 136,9 0,9 63,4 111,8 Днепропетровская 2035,5 13,2 86,5 100,6 Донецкая 474,9 3,1 92,8 98,0 Житомирская 151,9 1,0 76,2 101,1 Закарпатская 63,2 0,4 60,8 81,9 Запорожская 285,5 1,9 85,9 90,1 Ивано-Франковская 274,9 1,8 82,2 136,5 Киевская 856,4 5,6 86,1 96,9 Кировоградская 93,8 0,6 58,3 133,6 Луганская 25,8 0,2 69,5 85,1 Львовская 1086,3 7,0 79,6 120,2 Николаевская 300,4 2,0 81,3 130,0 Одесская 978,6 6,3 103,5 73,3 Полтавская 1028,5 6,7 102,5 88,0 Ривненская 296,0 1,9 102,4 143,5 Сумская 161,1 1,0 103,5 69,9 Тернопільская 250,2 1,6 85,8 123,7 Харковская 2011,0 13,0 105,4 94,3 Херсонская 102,7 0,7 77,2 130,6 Хмельницкая 463,7 3,0 158,5 103,6 Черкасская 141,6 0,9 81,3 91,2 Черновицкая 78,9 0,5 39,1 111,5 Черниговская 193,1 1,3 79,6 129,0 г.Киев 3701,6 24,0 82,4 100,6

Данные: Госстат

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.