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Объем выполненных стройработ в Украине в январе-феврале 2021г сократился на 12,8% – Госстат
16:49 01.04.2021 |
Объем выполненных строительных работ в Украине за два месяца 2021 года сократился на 12,8% по сравнению с январем-февралем 2020 года.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-феврале объем выполненных стройработ составил 15,4 млрд грн.
По данным статведомства, в феврале-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 98,4% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с февралем-2020 – 88,4%.
Госстат сообщил, что в феврале-2021 к февралю-2020 рост объема стройработ наблюдался в сегменте жилого строительства - на 8,8%, инженерных сооружений – 4,1%. При этом в нежилом строительстве падение объемов стройработ составило 5,6%.
Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 45,6%, ремонта – 26,7%, реконструкции и технического переоснащения – 27,7%.Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по регионам Украины за январь-февраль 2021 года.
|Изготовлено строительной продукции в январе-феврале 2021
|Январь–февраль 2021 в % к январю–февралю о 2020
|Справочно: Январь–февраль 2020 в % к январю–февралю 2019
|млн.грн
|% к общему объему
|Украина
|15414,8
|100,0
|87,2
|100,0
|Винницкая
|222,3
|1,4
|39,6
|103,0
|Волынская
|136,9
|0,9
|63,4
|111,8
|Днепропетровская
|2035,5
|13,2
|86,5
|100,6
|Донецкая
|474,9
|3,1
|92,8
|98,0
|Житомирская
|151,9
|1,0
|76,2
|101,1
|Закарпатская
|63,2
|0,4
|60,8
|81,9
|Запорожская
|285,5
|1,9
|85,9
|90,1
|Ивано-Франковская
|274,9
|1,8
|82,2
|136,5
|Киевская
|856,4
|5,6
|86,1
|96,9
|Кировоградская
|93,8
|0,6
|58,3
|133,6
|Луганская
|25,8
|0,2
|69,5
|85,1
|Львовская
|1086,3
|7,0
|79,6
|120,2
|Николаевская
|300,4
|2,0
|81,3
|130,0
|Одесская
|978,6
|6,3
|103,5
|73,3
|Полтавская
|1028,5
|6,7
|102,5
|88,0
|Ривненская
|296,0
|1,9
|102,4
|143,5
|Сумская
|161,1
|1,0
|103,5
|69,9
|Тернопільская
|250,2
|1,6
|85,8
|123,7
|Харковская
|2011,0
|13,0
|105,4
|94,3
|Херсонская
|102,7
|0,7
|77,2
|130,6
|Хмельницкая
|463,7
|3,0
|158,5
|103,6
|Черкасская
|141,6
|0,9
|81,3
|91,2
|Черновицкая
|78,9
|0,5
|39,1
|111,5
|Черниговская
|193,1
|1,3
|79,6
|129,0
|г.Киев
|3701,6
|24,0
|82,4
|100,6
Данные: Госстат
Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.
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