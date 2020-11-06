Минфин поддерживает идею об изменениях подходов в налогообложении недвижимости

Министерство финансов поддерживает изменение подходов к налогообложению недвижимости, которое заключается в начислении налога в зависимости от стоимости недвижимости, а не от квадратуры.

Как передает Укринформ, об этом в интервью для портала "Минфин" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

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В Верховной Раде предложили рассчитывать величину налога от оценочной стоимости жилья и заставить платить собственников даже маленьких квартир.



"Идея неплохая, она современная. И заключается она в том, чтобы считать налог от стоимости недвижимости, а не от квадратуры. Единственный вопрос - кто и как будет формировать цену на жилье и где она будет определяться. Оценить рыночную стоимость объекта недвижимости сейчас можно только в процессе купли-продажи. И зависит цена от огромного количества факторов - района, этажности, инфраструктуры, даже панорамы из окна. Кто будет заниматься этим вопросом? Как вариант - органы местного самоуправления будут создавать отдельные учреждения, которые будут определять стоимость жилья", - сказал Марченко.

Он добавил, что в целом поддерживает эту идею, потому что "на сегодняшний день в Украине рынок недвижимости почти не облагается налогом. Менять подход надо однозначно".

Как сообщалось, налог на жилую недвижимость платят физические лица - собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит: для квартир - 60 кв. метров, для частных домов - 120 кв. метров. Размер налога устанавливают своим решением сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных громад.

Ставка налога на общегосударственном уровне ограничена - не больше 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года за 1 кв. метр. Поэтому в 2020 году ставка налога не может превышать 70,84 грн за 1 кв. метр.