Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в августе 2020 года составила 29934 грн./кв.м (±1,6%)

Относительно июля средняя стоимость увеличилась на 2,2%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,8%. С января 2020 года - на 7,2%.

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 1,2% до 26000 грн, с начала 2020 года - на 8,3%, за год - на 13%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Оболонском (на 7,7%), Голосеевском (на 3,6%), Печерском (на 3,5%), Святошинском (на 2,8%), Шевченковском (на 1,2%) и Деснянском (на 0,7%). В остальных районах уменьшение составило от 0,04% в Днепровском и до 4,6% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (август 2020 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 203 77 2 347 931 29 934 2,2 Голосеевский 30 77 2 315 244 29 289 3,6 Дарницкий 23 79 1 863 827 24 719 -0,8 Деснянский 12 65 1 382 420 21 755 0,7 Днепровский 15 82 2 022 548 25 732 -0,04 Оболонский 12 75 2 091 492 27 427 7,7 Печерский 30 90 4 812 015 52 830 3,5 Подольский 15 81 2 484 085 30 436 -4,6 Святошинский 14 63 1 634 387 26 091 2,8 Соломенский 24 76 1 806 439 24 392 -1,0 Шевченковский 28 80 2 913 521 36 223 1,2

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июля составило:

* эконом-класс - рост на 2,4% до 21818 грн./кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 0,9% до 25845 грн./кв.м;

* бизнес-класс - снижение на 0,3% до 42239 грн./кв.м;

* премиум-класс - снижение на 1,6% до 69438 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат (август 2020 г.)

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 203 77 2 347 931 29 934 2,2 Эконом 33 73 1 531 723 21 818 2,4 1-комн. 43 965 487 23 034 3,7 2-комн. 66 1 376 007 21 484 1,4 3-комн. 93 2 000 306 21 594 3,4 4≥комн. 150 2 834 015 19 786 3,2 Комфорт 101 75 1 914 862 25 845 -0,9 1-комн. 45 1 195 582 27 095 -1,4 2-комн. 69 1 749 199 25 487 -0,7 3-комн. 92 2 297 852 25 111 -1,3 4≥комн. 133 3 433 938 25 732 1,6 Бизнес 55 85 3 551 432 42 239 -0,3 1-комн. 52 2 243 060 43 260 -1,1 2-комн. 81 3 386 376 42 090 0,4 3-комн. 106 4 308 636 40 893 0,2 4≥комн. 141 6 237 164 43 825 -1,7 Премиум 14 99 6 849 782 69 438 -1,6 1-комн. 55 3 770 769 68 476 -1,8 2-комн. 75 5 588 461 73 510 -0,9 3-комн. 110 7 538 840 67 815 -0,7 4≥комн. 155 10 543 394 67 438 -3,8

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 49522 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19044 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В августе к продаже предлагались квартиры 77 операторами в 203 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 50%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 16%. премиум-класса - 7% от общего количества.

В августе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах - по 15%, Шевченковском - 14%, Соломенском - 12%, Дарницком - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Деснянском и Оболонском - по 6%.

В августе были начаты или восстановлены продажи квартир в 14 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 7 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 32 новостройках.

Снижена стоимость квартир в 9 объектах.

Количество проанализированных новостроек: 203.

Количество компаний операторов: 77.

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.