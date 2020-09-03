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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в августе 2020 года составила 29934 грн./кв.м (±1,6%)
11:41 03.09.2020 |
Относительно июля средняя стоимость увеличилась на 2,2%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 13,8%. С января 2020 года - на 7,2%.
Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 1,2% до 26000 грн, с начала 2020 года - на 8,3%, за год - на 13%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Оболонском (на 7,7%), Голосеевском (на 3,6%), Печерском (на 3,5%), Святошинском (на 2,8%), Шевченковском (на 1,2%) и Деснянском (на 0,7%). В остальных районах уменьшение составило от 0,04% в Днепровском и до 4,6% в Подольском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева (август 2020 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|203
|77
|2 347 931
|29 934
|2,2
|Голосеевский
|30
|77
|2 315 244
|29 289
|3,6
|Дарницкий
|23
|79
|1 863 827
|24 719
|-0,8
|Деснянский
|12
|65
|1 382 420
|21 755
|0,7
|Днепровский
|15
|82
|2 022 548
|25 732
|-0,04
|Оболонский
|12
|75
|2 091 492
|27 427
|7,7
|Печерский
|30
|90
|4 812 015
|52 830
|3,5
|Подольский
|15
|81
|2 484 085
|30 436
|-4,6
|Святошинский
|14
|63
|1 634 387
|26 091
|2,8
|Соломенский
|24
|76
|1 806 439
|24 392
|-1,0
|Шевченковский
|28
|80
|2 913 521
|36 223
|1,2
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июля составило:
* эконом-класс - рост на 2,4% до 21818 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 0,9% до 25845 грн./кв.м;
* бизнес-класс - снижение на 0,3% до 42239 грн./кв.м;
* премиум-класс - снижение на 1,6% до 69438 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат (август 2020 г.)
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн
|Средняя цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|203
|77
|2 347 931
|29 934
|2,2
|Эконом
|33
|73
|1 531 723
|21 818
|2,4
|1-комн.
|43
|965 487
|23 034
|3,7
|2-комн.
|66
|1 376 007
|21 484
|1,4
|3-комн.
|93
|2 000 306
|21 594
|3,4
|4≥комн.
|150
|2 834 015
|19 786
|3,2
|Комфорт
|101
|75
|1 914 862
|25 845
|-0,9
|1-комн.
|45
|1 195 582
|27 095
|-1,4
|2-комн.
|69
|1 749 199
|25 487
|-0,7
|3-комн.
|92
|2 297 852
|25 111
|-1,3
|4≥комн.
|133
|3 433 938
|25 732
|1,6
|Бизнес
|55
|85
|3 551 432
|42 239
|-0,3
|1-комн.
|52
|2 243 060
|43 260
|-1,1
|2-комн.
|81
|3 386 376
|42 090
|0,4
|3-комн.
|106
|4 308 636
|40 893
|0,2
|4≥комн.
|141
|6 237 164
|43 825
|-1,7
|Премиум
|14
|99
|6 849 782
|69 438
|-1,6
|1-комн.
|55
|3 770 769
|68 476
|-1,8
|2-комн.
|75
|5 588 461
|73 510
|-0,9
|3-комн.
|110
|7 538 840
|67 815
|-0,7
|4≥комн.
|155
|10 543 394
|67 438
|-3,8
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 49522 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 19044 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В августе к продаже предлагались квартиры 77 операторами в 203 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 50%. Доля новостроек бизнес-класса - 27%, эконом-класса - 16%. премиум-класса - 7% от общего количества.
В августе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах - по 15%, Шевченковском - 14%, Соломенском - 12%, Дарницком - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Подольском и Святошинском - по 7%, в Деснянском и Оболонском - по 6%.
В августе были начаты или восстановлены продажи квартир в 14 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 7 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 32 новостройках.
Снижена стоимость квартир в 9 объектах.
Количество проанализированных новостроек: 203.
Количество компаний операторов: 77.
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2023 г.
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