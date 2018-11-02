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В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м
15:09 02.11.2018 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в октябре 2018 года составила 24994 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,4%, при показателе погрешности ±1,6%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 7,2%. С января 2018 года - на 4,2%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось Дарницком (на 0,2%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Днепровском, до 7,2% в Подольском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, октябрь 2018 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
Изм. в %
|В целом по Киеву
|217
|2 390
|73
|1 884 304
|24 994
|0,4
|Голосеевский
|39
|318
|77
|2 221 262
|27 762
|1,7
|Дарницкий
|24
|446
|69
|1 437 367
|20 992
|-0,2
|Деснянский
|13
|154
|57
|1 038 503
|18 416
|0,7
|Днепровский
|17
|168
|77
|1 654 589
|21 441
|0,2
|Оболонский
|11
|176
|71
|1 649 736
|22 897
|1,4
|Печерский
|26
|123
|89
|4 384 805
|49 345
|1,1
|Подольский
|13
|142
|80
|2 080 443
|26 339
|7,2
|Святошинский
|14
|170
|73
|1 511 571
|20 647
|0,9
|Соломенский
|28
|284
|70
|1 572 900
|22 330
|0,5
|Шевченковский
|32
|409
|77
|2 176 668
|27 910
|-1,2
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:
* эконом-класс - рост на 0,8% до 18928 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,2% до 23620 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 0,8% до 35182 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 1,1% до 53476 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2018 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
Изм. в %
|В целом по Киеву
|217
|2 390
|73
|1 884 304
|24 994
|0,4
|Эконом
|56
|937
|70
|1 322 481
|18 928
|0,8
|1-комн.
|300
|42
|802 539
|18 947
|0,1
|2-комн.
|342
|70
|1 308 003
|18 852
|0,6
|3-комн.
|245
|92
|1 748 899
|19 072
|1,6
|4≥комн.
|50
|132
|2 449 545
|18 630
|3
|Комфорт
|86
|966
|69
|1 618 767
|23 620
|0,2
|1-комн.
|309
|42
|1 009 507
|24 301
|-0,9
|2-комн.
|359
|67
|1 552 007
|23 256
|0,7
|3-комн.
|231
|89
|2 073 695
|23 218
|0,7
|4≥комн.
|67
|135
|3 217 867
|23 813
|1,7
|Бизнес
|51
|375
|87
|3 035 650
|35 182
|0,8
|1-комн.
|103
|51
|1 924 545
|37 432
|1,6
|2-комн.
|109
|78
|2 631 679
|33 813
|0,4
|3-комн.
|131
|104
|3 609 569
|34 491
|0,6
|4≥комн.
|32
|162
|5 638 563
|35 437
|0
|Премиум
|24
|112
|93
|5 004 807
|53 476
|1,1
|1-комн.
|37
|59
|3 118 299
|52 984
|2,2
|2-комн.
|32
|86
|4 593 307
|53 530
|-1,2
|3-комн.
|32
|115
|5 983 865
|52 182
|-0,3
|4≥комн.
|11
|164
|9 699 256
|58 731
|8
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 40970 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 16756 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,4.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,9% и составила 22200 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В октябре к продаже предлагались квартиры 82 операторами в 217 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 40% и эконом -класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 11% от общего количества.
В октябре большее количество жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском - 18%, Шевченковском - 15%, Соломенском - 13%, Печерском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Деснянском, Подольском и Святошинском - по 6%, Оболонском - 5%.
В октябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.
Приостановлены продажи квартир в 8 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 39 новостройках - на 400-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 500-2000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 217
Количество компаний операторов: 82
Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.
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