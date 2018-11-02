В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в октябре 2018 года составила 24994 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,4%, при показателе погрешности ±1,6%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 7,2%. С января 2018 года - на 4,2%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось Дарницком (на 0,2%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Днепровском, до 7,2% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, октябрь 2018 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 217 2 390 73 1 884 304 24 994 0,4 Голосеевский 39 318 77 2 221 262 27 762 1,7 Дарницкий 24 446 69 1 437 367 20 992 -0,2 Деснянский 13 154 57 1 038 503 18 416 0,7 Днепровский 17 168 77 1 654 589 21 441 0,2 Оболонский 11 176 71 1 649 736 22 897 1,4 Печерский 26 123 89 4 384 805 49 345 1,1 Подольский 13 142 80 2 080 443 26 339 7,2 Святошинский 14 170 73 1 511 571 20 647 0,9 Соломенский 28 284 70 1 572 900 22 330 0,5 Шевченковский 32 409 77 2 176 668 27 910 -1,2

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:

* эконом-класс - рост на 0,8% до 18928 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,2% до 23620 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 0,8% до 35182 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 1,1% до 53476 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2018 г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 217 2 390 73 1 884 304 24 994 0,4 Эконом 56 937 70 1 322 481 18 928 0,8 1-комн. 300 42 802 539 18 947 0,1 2-комн. 342 70 1 308 003 18 852 0,6 3-комн. 245 92 1 748 899 19 072 1,6 4≥комн. 50 132 2 449 545 18 630 3 Комфорт 86 966 69 1 618 767 23 620 0,2 1-комн. 309 42 1 009 507 24 301 -0,9 2-комн. 359 67 1 552 007 23 256 0,7 3-комн. 231 89 2 073 695 23 218 0,7 4≥комн. 67 135 3 217 867 23 813 1,7 Бизнес 51 375 87 3 035 650 35 182 0,8 1-комн. 103 51 1 924 545 37 432 1,6 2-комн. 109 78 2 631 679 33 813 0,4 3-комн. 131 104 3 609 569 34 491 0,6 4≥комн. 32 162 5 638 563 35 437 0 Премиум 24 112 93 5 004 807 53 476 1,1 1-комн. 37 59 3 118 299 52 984 2,2 2-комн. 32 86 4 593 307 53 530 -1,2 3-комн. 32 115 5 983 865 52 182 -0,3 4≥комн. 11 164 9 699 256 58 731 8

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 40970 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 16756 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,4.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,9% и составила 22200 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В октябре к продаже предлагались квартиры 82 операторами в 217 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 40% и эконом -класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 11% от общего количества.

В октябре большее количество жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском - 18%, Шевченковском - 15%, Соломенском - 13%, Печерском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Деснянском, Подольском и Святошинском - по 6%, Оболонском - 5%.

В октябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 8 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 39 новостройках - на 400-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 500-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 217

Количество компаний операторов: 82

Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.