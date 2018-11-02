В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

 

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в октябре 2018 года составила 24994 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,4%, при показателе погрешности ±1,6%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

 

За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 7,2%. С января 2018 года - на 4,2%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось Дарницком (на 0,2%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Днепровском, до 7,2% в Подольском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, октябрь 2018 г.

РайонКол-во ЖКВыборка квартир, ед.Ср. общая пл., кв.мСр. цена квартиры, грн.Ср. цена, грн/кв.м

Изм. в %

В целом по Киеву2172 390731 884 30424 9940,4
Голосеевский39318772 221 26227 7621,7
Дарницкий24446691 437 36720 992-0,2
Деснянский13154571 038 50318 4160,7
Днепровский17168771 654 58921 4410,2
Оболонский11176711 649 73622 8971,4
Печерский26123894 384 80549 3451,1
Подольский13142802 080 44326 3397,2
Святошинский14170731 511 57120 6470,9
Соломенский28284701 572 90022 3300,5
Шевченковский32409772 176 66827 910-1,2

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:

* эконом-класс - рост на 0,8% до 18928 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 0,2% до 23620 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 0,8% до 35182 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 1,1% до 53476 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2018 г.

КлассК-во ЖК / комнатВыборка квартир, ед.Ср. общая пл., кв.мСр. цена квартиры, грн.Средняя цена, грн/кв.м

Изм. в %

В целом по Киеву2172 390731 884 30424 9940,4
Эконом56937701 322 48118 9280,8
 1-комн.30042802 53918 9470,1
2-комн.342701 308 00318 8520,6
3-комн.245921 748 89919 0721,6
4≥комн.501322 449 54518 6303
Комфорт86966691 618 76723 6200,2
 1-комн.309421 009 50724 301-0,9
2-комн.359671 552 00723 2560,7
3-комн.231892 073 69523 2180,7
4≥комн.671353 217 86723 8131,7
Бизнес51375873 035 65035 1820,8
 1-комн.103511 924 54537 4321,6
2-комн.109782 631 67933 8130,4
3-комн.1311043 609 56934 4910,6
4≥комн.321625 638 56335 4370
Премиум24112935 004 80753 4761,1
 1-комн.37593 118 29952 9842,2
2-комн.32864 593 30753 530-1,2
3-комн.321155 983 86552 182-0,3
4≥комн.111649 699 25658 7318

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 40970 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 16756 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,4.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,9% и составила 22200 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В октябре к продаже предлагались квартиры 82 операторами в 217 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

 

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 40% и эконом -класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 11% от общего количества.

В октябре большее количество жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском - 18%, Шевченковском - 15%, Соломенском - 13%, Печерском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Деснянском, Подольском и Святошинском - по 6%, Оболонском - 5%.

В октябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.

Приостановлены продажи квартир в 8 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 39 новостройках - на 400-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 500-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 217

Количество компаний операторов: 82

Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.
 

ПО РУБРИКАМ

17:10 Депозитные ставки для физлиц 02.11.18

17:06 Страховщики Украины за 9 месяцев увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,6%, выплаты - на 12,5%

15:58 За 9 месяцев ТАСкомбанк увеличил прибыль в 6,5 раз до 274,7 млн гривен

15:23 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

15:09 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

14:11 НБУ в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

12:35 Доллар дешевеет к евро 2 ноября из-за снижения спроса на безрисковые активы

12:32 Биржи АТР закрылись заметным ростом на новости о возможном торговом соглашении Китая и США

12:24 Банки Украины 2 ноября увеличили портфель ОВГЗ на 1,4 млрд грн

12:20 НБУ повысил справочный курс гривни на 3,89 коп. до 28,1389 грн

12:09 Доллар США упадет в случае победы демократов на промежуточных выборах - опрос

11:41 Курсы валют по карточным операциям на 02.11.18

11:35 Остатки средств на корсчетах банков 02.11.18

10:58 НБУ продал 1 ноября банкам депозитные сертификаты на 7 088 млн гривен

10:35 31 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $35,8 млн до $223 млн

• дальше…

12:42 США вывели 8 стран из-под нефтяных санкций против Ирана - Bloomberg

12:09 Доллар США упадет в случае победы демократов на промежуточных выборах - опрос

09:24 Банк России в III квартале 2018 г приобрел рекордный объем золота

08:22 Итоги украинского визита Ангелы Меркель

01.11 Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

01.11 Пашинян добился роспуска парламента Армении: к чему это приведет?

01.11 Латвия полностью взяла под контроль онлайн-торговлю

01.11 В 2018 году в США ожидается рекордное закрытие угольных электростанций

01.11 Власти Афганистана контролируют лишь половину территории страны

01.11 Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси

01.11 В Великобритании легализована медицинская марихуана

01.11 СМИ: США разрешили Индии продолжать закупки иранской нефти в обход санкций

01.11 США отказываются от нефти из Ирана

01.11 Лондон согласовал вопрос о финоперациях с ЕС после «Брекзита»

31.10 Испания закроет все частные угольные шахты до конца года

• дальше…

16:04 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

15:23 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

15:09 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

01.11 Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья

01.11 На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час

31.10 Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко

31.10 В Украине ввели «желтые линии» для ограничения застройки

31.10 Кабмин утвердил военно-медицинскую доктрину Украины

30.10 На остановках общественного транспорта установят столбики от наезда

30.10 Экспресс Киев-Борисполь хотят сделать круглосуточным

26.10 Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича

26.10 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек

24.10 Украинские порты на 16 пунктов улучшили свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

• дальше…

17:21 Каноническое нигде. Ни УПЦ МП, ни УПЦ КП больше не существуют

13:44 Коррупционер и антисемит. Как Артем Сытник проснулся с новым имиджем

09:09 Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вывода их из-под зависимости от России - газета

08:49 Гниль и разложение. Как «ополченцы Донбасса» самоуничтожаются на передовой и в тылу

08:22 Итоги украинского визита Ангелы Меркель

01.11 Сбитый олигарх. Как Фирташ стал для России отработанным сырьем

01.11 Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

01.11 Суд отменил рассрочку многомиллионного долга для фирмы Онищенко

01.11 Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси

01.11 Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта

31.10 Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»

31.10 Ставка на Тимошенко: Почему Савченко хочет, чтобы ее судил другой президент

31.10 Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко

31.10 СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ

30.10 Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым

• дальше…

17:00 Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки

14:36 Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона

12:53 Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie

01.11 Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google

01.11 Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей

01.11 Экран смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro занимает 95 % фронтальной поверхности

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

01.11 KIA и Hyundai создали солнечные панели для гибридов, электрокаров и машин с ДВС

01.11 Oppo R17 Neo: смартфон с экранным дактилоскопическим сканером

01.11 Honor Magic 2: анонсирован безрамочный смартфон-слайдер с чипом Kirin 980 и шестью камерами

31.10 Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра

31.10 Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции

31.10 Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии

31.10 Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями

31.10 В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам

• дальше…

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно