Фінансові новини
- |
- 30.01.26
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Програму страхування бізнесу від воєнних ризиків оновили — рішення уряду.
16:43 30.01.2026 |
Перші заявки від бізнесу на страхування майна від воєнних ризиків уже надійшли, уряд працює на вдосконаленням програми.
Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
«З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, якого дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі. Перші 5 заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі», - йдеться в повідомленні.
За словами Свириденко, після отримання додаткових запитів від підприємців ухвалено рішення про удосконалення програми.
Зокрема розширюється покриття страхуванням - бізнес отримуватиме компенсацію не лише за втрачені об'єкти нерухомості, а й виробниче обладнання: верстати, апарати, інструменти, техніку.
Для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку. Оцінка збитків буде потрібна у разі руйнувань.
Компенсація надаватиметься не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БпЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.
Ліміт компенсації - до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії - тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов'язаних осіб.
Глава уряду зазначила, що оновлений механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року.
Як і раніше, державна підтримка працює за двома напрямами: пряма компенсація збитків для підприємств прифронтових регіонів та часткова компенсація страхової премії для бізнесу на решті території країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Програму страхування бізнесу від воєнних ризиків оновили — рішення уряду.
|Курс долара зростає на новинах про висунення Уорша на посаду глави ФРС
|Ціни на золото обвалилися майже на 6% за один день після рекордів.
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,76 грн/$1
|Долар зміцнюється до основних світових валют
|Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд
Бізнес
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів