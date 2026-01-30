Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Програму страхування бізнесу від воєнних ризиків оновили — рішення уряду.

Перші заявки від бізнесу на страхування майна від воєнних ризиків уже надійшли, уряд працює на вдосконаленням програми.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, якого дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі. Перші 5 заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі», - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, після отримання додаткових запитів від підприємців ухвалено рішення про удосконалення програми.

Зокрема розширюється покриття страхуванням - бізнес отримуватиме компенсацію не лише за втрачені об'єкти нерухомості, а й виробниче обладнання: верстати, апарати, інструменти, техніку.

Для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку. Оцінка збитків буде потрібна у разі руйнувань.

Компенсація надаватиметься не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БпЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.

Ліміт компенсації - до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії - тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов'язаних осіб.

Глава уряду зазначила, що оновлений механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року.

Як і раніше, державна підтримка працює за двома напрямами: пряма компенсація збитків для підприємств прифронтових регіонів та часткова компенсація страхової премії для бізнесу на решті території країни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8113
  0,0370
 0,09
EUR
 1
 51,0225
  0,2198
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8200  0,05 0,12 42,8500  0,05 0,12
EUR 50,9772  0,21 0,40 50,9957  0,21 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес