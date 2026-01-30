Програму страхування бізнесу від воєнних ризиків оновили — рішення уряду.

Перші заявки від бізнесу на страхування майна від воєнних ризиків уже надійшли, уряд працює на вдосконаленням програми.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, якого дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі. Перші 5 заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі», - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, після отримання додаткових запитів від підприємців ухвалено рішення про удосконалення програми.

Зокрема розширюється покриття страхуванням - бізнес отримуватиме компенсацію не лише за втрачені об'єкти нерухомості, а й виробниче обладнання: верстати, апарати, інструменти, техніку.

Для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку. Оцінка збитків буде потрібна у разі руйнувань.

Компенсація надаватиметься не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БпЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.

Ліміт компенсації - до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії - тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов'язаних осіб.

Глава уряду зазначила, що оновлений механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року.

Як і раніше, державна підтримка працює за двома напрямами: пряма компенсація збитків для підприємств прифронтових регіонів та часткова компенсація страхової премії для бізнесу на решті території країни.