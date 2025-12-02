Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери

Страхові компанії підвищили тарифи для суден, які заходять у чорноморські порти України й РосіїВартість морського страхування в Чорному морі підскочила після ударів українських дронів по російських танкерах "тіньового флоту", повідомило агентство Reuters із посиланням на ринкові джерела.

Страхування воєнних ризиків на типовий семиденний рейс зросла з 0,4% до 0,5% від вартості судна для українських портів і з 0,6% до 0,65-0,8% для російських портів.

Читайте також

"Для російських портів страховики враховують ширший спектр можливих місць ударів та вищу ймовірність повторення. У міру активізації українських дій зростає ймовірність дзеркальних кроків із боку Росії. Це формує більш рівномірний ризиковий фон для обох напрямків, ніж ми бачили за останній час", - сказав агентству Мунро Андерсон, керівник операцій у компанії Vessel Protect, що спеціалізується на страхуванні морських ризиків.



