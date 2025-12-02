Авторизация

Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери

Страхові компанії підвищили тарифи для суден, які заходять у чорноморські порти України й РосіїВартість морського страхування в Чорному морі підскочила після ударів українських дронів по російських танкерах "тіньового флоту", повідомило агентство Reuters із посиланням на ринкові джерела.

Страхування воєнних ризиків на типовий семиденний рейс зросла з 0,4% до 0,5% від вартості судна для українських портів і з 0,6% до 0,65-0,8% для російських портів.

"Для російських портів страховики враховують ширший спектр можливих місць ударів та вищу ймовірність повторення. У міру активізації українських дій зростає ймовірність дзеркальних кроків із боку Росії. Це формує більш рівномірний ризиковий фон для обох напрямків, ніж ми бачили за останній час", - сказав агентству Мунро Андерсон, керівник операцій у компанії Vessel Protect, що спеціалізується на страхуванні морських ризиків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3600  0,02 0,05 42,3900  0,02 0,05
EUR 49,1880  0,08 0,16 49,2150  0,06 0,13

