П’ятірка лідерів страхового ринку України за преміями за 10 міс. незначно змінилась- НАСУ

Лідерами страхового ринку України за зібраними преміями в січні-жовтні 2025 року стали страхові компанії "СГ "ТАС" - 6,462 млрд грн (10 міс. 2024 року - 3,980 млрд грн), "АРКС" - 4,798 млрд. грн. (3,531 млрд грн), "ІНГО"-4,238 млрд. грн (2,754 млрд грн), СК "ВУСО" - 4,232 млрд грн (2,832 млрд грн), "Уника"- 3,998 млрд грн (3,137 млрд грн).

Як свідчать дані проєкту обміну інформацією "ПРІМА" Національної асоціації страховиків України (НАСУ), СК "ІНГО" піднялась с п'ятої позиції на третю, помінявшись місцями з СК "Уніка".

На ринку обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності за підсумками 10 як і раніше були СГ "ТАС" - 3,321 млрд грн (10 міс. 2024 -1,186 млрд грн), "Оранта" - 2,458 млрд грн (1,134 млрд грн), "Княжа ВІГ" -2,021 млрд грн (867,7 млн грн). При цьому в п'ятірку лідерів ввійшли "ІНГО"-1,040 млрд грн та "Арсенал Страхування"-960,1 млн. грн. потіснивши "ПЗУ" і "ВУСО".

Так само в зрізі порівнянних періодів були незначні зміни на ринку "Зеленої картки", де в п'ятірці, як і раніше, "ТАС" - 1,065 млрд грн. (1,159 млрд грн), "УСГ" - 903,6 млн грн (621,8 млн грн), "ПЗУ"-760,9 млн грн (461,7 млн грн), "Княжа ВІГ" - 320,8 млн грн (523 млн грн, які помінялись місцями, "ВУСО"-229,6 млн грн замість "Оранта".

На ринку КАСКО: як і раніше, його очолюють СК "АРКС" - 2,318 млрд грн (1,962 млрд грн), "Арсенал Страхування" - 2,213 млрд грн.(1,599 млрд грн), "ВУСО"-1,087 млрд.грн. (816,2 млн грн), "Уніка"-1,009 млрд. грн (912,3 млн грн) які помінялись місцями, та "Універсальна"-943,7 млн грн замість "УСГ).

Лідерство з добровільного медичного страхування утримує колишня п'ятірка: СК "Уніка" - 1,729 млрд. грн. (1,286 млрд грн), далі йдуть СК "ВУСО" - 1,029 млрд грн (691,1 млн грн), СК "Універсальна" - 987,6 млн грн (739,3 млн грн), які помінялись місцями, СК "ІНГО" - 853, млн грн (587,3 млн грн), СГ "ТАС" -799,4 млн грн ( 424,2 млн грн.).

На ринку страхування життя. Як і раніше, першу позицію посідає СК "МетЛайф" - 2,487 млрд. грн (2,218 млрд грн), СК "ТАС" -765,9 млн грн (572,7 млн грн), "Граве Життя" - 538,9 млн грн (488,5 млн грн), і "ПЗУ Життя" -321,8 млн грн (312,2 млн грн), "Уніка Життя" 288,2 млн грн (344,7 млн грн) які помінялись місцями

Як повідомлялося, станом на 1 листопада 2025 року на страховому ринку України працювало 49 ризикових страховиків (було 58 на 1 листопада 2024), 10 спеціалізуються на страхуванні життя(було 11), один - зі спеціальним статусом ("Експортно-кредитне агентство", ЕКА).

