Середня премія з ОСЦПВ у січні-жовтні становила 3,136 тис. грн, середні збитки - 43,075 тис. грн - МТСБУ

16:37 13.11.2025 |

Страхування

 

Середня премія за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) у січні-жовтні 2025 року (наростаючий підсумок) становила 3,136 тис. грн, що на 0,07% більше ніж у січні-вересні цього року, середні збитки - 43,075 тис. грн (+2%), повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

У повідомленні також зазначається, що середня виплата за шкоду, заподіяну майну внаслідок ДТП, становила 55,543 тис. грн. (+1,7%), за "європротоколом" - 27,6 тис. грн (+3,8%), а за заподіяну здоров'ю шкоду - 60,155 тис. грн (-0,2%).

Як повідомлялося, у січні-жовтні 2025 року члени МТСБУ уклали 6,040 млн договорів ОСЦПВ, що на 5,51% відносно того самого періоду 2024 року, збільшили збір страхових платежів у 2,3 раза - до 18,940 млрд грн, зокрема за електронними договорами - у 2,7 раза, до 18,894 млрд грн.

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 33,98% - до 5,293 млрд грн, зокрем, 1,531 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+84,52%).

Бюро також зафіксувало зростання на 4,04% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 122,9 тис., враховуючи дані про використання "європротоколу" - 55,5 тис. (+24,2).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 27 страхових компаній.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

