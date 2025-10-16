Авторизация

Міжнародна фінансова корпорація інвестуватиме у капітал українських страхових компаній - Пишний

Міжнародна фінансова корпорація інвестуватиме у капітал українських страхових компаній - Пишний

 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) вперше інвестуватиме у капітал українських страхових компаній.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний за результатами розмови з президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керуючим директором з операційної діяльності Анною Б'єрде, передає Укрінформ.

Міжнародна фінансова корпорація інвестуватиме у капітал українських страхових компаній - Пишний

 

"Наш діалог із керівництвом World Bank - президентом Аджаєм Бангою та керуючим директором з операційної діяльності Анною Б'єрде - максимально предметний. У фокусі - продовження фінансової підтримки, нові інструменти для розвитку фінансових ринків та енергетичної безпеки, а також шляхи збільшення інвестиційного потенціалу України", - поінформував очільник Нацбанку.

Пишний зазначив, що з лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року Групою Світового банку для України було мобілізовано понад 81 млрд дол. США фінансової підтримки, переважна більшість якої була залучена від імені донорів та партнерів.

Міжнародна фінансова корпорація інвестуватиме у капітал українських страхових компаній - Пишний

 

Серед ключових тем зі Світовим банком - проєкти розвитку страхового ринку. Вперше Міжнародна фінансова корпорація (МФК) інвестуватиме у капітал українських страхових компаній.

"Це важливий позитивний меседж для українських страховиків та міжнародних компаній, які розглядають регіони інвестування. Небанківський сектор, зокрема й страховий, пройшов етап кардинального якісного оновлення, а тому може бути цікавим для іноземних інвесторів", - підкреслив очільник НБУ.

Додаткові можливості для припливу інвестицій в Україну додасть Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), яке розширює свою присутність в Україні через надання гарантій для фінансування.

Сторони детально обговорили економічну ситуацію в Україні та заходи для забезпечення макроекономічної стабільності.
 

