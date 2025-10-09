Середня премія з ОСЦПВ за 9 міс. становила 3,115 тис. грн, середні збитки - 42,3 тис. грн - МТСБУ

Середня премія за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) у січні-вересні 2025 року (наростаючий підсумок) становила 3,115 тис. грн (що на 0,71% більше, ніж за вісім місяців цього року), середні збитки - 42,248 тис. грн (+2,05%), повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

У повідомленні також зазначається, що середня виплата за шкоду, заподіяну майну внаслідок ДТП, становила 54,616 тис. грн (+2%), за "європротоколом" - 26,630 тис. грн (+3,6%), а за заподіяну здоров'ю шкоду -60,277 тис. грн (-0,1%).

Крім того, повідомляється, що за попередніми даними страхові компанії-члени МТСБУ у січні-вересні 2025 року уклали 5,410 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). З них в електронній формі за цей період укладено 5,393 млн договорів. Зібрали 16,851 млрд грн страхових платежів за полісами ОСЦПВ.

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 27 страхових компаній.