Фінансові новини
- |
- 07.05.26
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар стабільний до основних світових валют після зниження днем раніше
09:23 07.05.2026 |
Курс долара США практично не змінюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни вранці в четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єни, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,02%.
У середу індикатор просів більше ніж на 0,4% на сигналах зниження напруженості на Близькому Сході. Напередодні видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що переговірники зі США вважають, що наближаються до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння. Очікується, що в цьому документі буде викладено умови припинення збройного конфлікту.
У Тегерані все ще розглядають американські пропозиції щодо врегулювання конфлікту, пізніше іранська влада передасть відповідь посередникам у Пакистані, повідомив офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї.
Ознаки деескалації конфлікту знизили попит на захисні активи, до яких належить американська валюта.
Тим часом голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив у середу, що вважає "вкрай невизначеними" перспективи економіки США та грошово-кредитної політики в країні. При цьому він вважає вищим ризик прискорення інфляції в Штатах в умовах геополітичної напруженості, ніж ризик погіршення ситуації на ринку праці.
Дані аналітичної компанії ADP, опубліковані напередодні, засвідчили максимальне з січня 2025 року зростання кількості робочих місць у приватному секторі економіки США у квітні. Кількість робочих місць минулого місяця збільшилася на 109 тис., тоді як опитані Trading Economics експерти в середньому прогнозували зростання на 99 тис.
У четвер трейдери чекають на публікацію статистики про замовлення промпідприємств у Німеччині та роздрібні продажі в єврозоні, а також на попередні дані щодо динаміки продуктивності праці та вартості робочої сили в США за перший квартал.
Пара євро/долар, за даними на 8:49 кч, торгується на рівні $1,1753 порівняно з $1,1749 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3596 проти $1,3594 за підсумками торгів у середу.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 156,35 єн порівняно зі 156,40 єни на закриття попередньої сесії.
Опублікований у четвер протокол квітневого засідання Банку Японії показав, що керівництво регулятора готове розпочати посилення грошово-кредитної політики в міру поліпшення ситуації в японській економіці. Минулого місяця ЦБ зберіг ключову ставку на рівні 0,75%.
Долар у парі з офшорним юанем просів на 0,1% і торгується на рівні 6,8040 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,82 грн/$1
|Долар стабільний до основних світових валют після зниження днем раніше
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,89 грн/$
|НБУ наклав штраф на NovaPay на майже ₴8 млн через порушення
|Аукціон ОВДП приніс бюджету більш як ₴5 млрд — Мінфін
|Платіжний гігант Western Union запустив власний стейблкоїн USDPT
Бізнес
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Gemini від Google навчився генерувати PDF, DOCX та документи Google Docs
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian