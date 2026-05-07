Долар стабільний до основних світових валют після зниження днем раніше

Курс долара США практично не змінюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни вранці в четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єни, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,02%.

У середу індикатор просів більше ніж на 0,4% на сигналах зниження напруженості на Близькому Сході. Напередодні видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що переговірники зі США вважають, що наближаються до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння. Очікується, що в цьому документі буде викладено умови припинення збройного конфлікту.

У Тегерані все ще розглядають американські пропозиції щодо врегулювання конфлікту, пізніше іранська влада передасть відповідь посередникам у Пакистані, повідомив офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї.

Ознаки деескалації конфлікту знизили попит на захисні активи, до яких належить американська валюта.

Тим часом голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив у середу, що вважає "вкрай невизначеними" перспективи економіки США та грошово-кредитної політики в країні. При цьому він вважає вищим ризик прискорення інфляції в Штатах в умовах геополітичної напруженості, ніж ризик погіршення ситуації на ринку праці.

Дані аналітичної компанії ADP, опубліковані напередодні, засвідчили максимальне з січня 2025 року зростання кількості робочих місць у приватному секторі економіки США у квітні. Кількість робочих місць минулого місяця збільшилася на 109 тис., тоді як опитані Trading Economics експерти в середньому прогнозували зростання на 99 тис.

У четвер трейдери чекають на публікацію статистики про замовлення промпідприємств у Німеччині та роздрібні продажі в єврозоні, а також на попередні дані щодо динаміки продуктивності праці та вартості робочої сили в США за перший квартал.

Пара євро/долар, за даними на 8:49 кч, торгується на рівні $1,1753 порівняно з $1,1749 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3596 проти $1,3594 за підсумками торгів у середу.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 156,35 єн порівняно зі 156,40 єни на закриття попередньої сесії.

Опублікований у четвер протокол квітневого засідання Банку Японії показав, що керівництво регулятора готове розпочати посилення грошово-кредитної політики в міру поліпшення ситуації в японській економіці. Минулого місяця ЦБ зберіг ключову ставку на рівні 0,75%.

Долар у парі з офшорним юанем просів на 0,1% і торгується на рівні 6,8040 юаня.

