Аукціон ОВДП приніс бюджету більш як ₴5 млрд — Мінфін

Міністерство фінансів України 5 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 5 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«До держбюджету залучено понад 5 млрд грн в еквіваленті під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) забезпечили надходження 511 млн гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних (с/з 15,85%) залучили до бюджету 132 млн гривень.

Облігації в доларах строком 2 роки зі ставкою 3,15% річних (с/з 3,05%) залучили 100,5 млн доларів США.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 145 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.