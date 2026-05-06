Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аукціон ОВДП приніс бюджету більш як ₴5 млрд — Мінфін

10:38 06.05.2026 |

Фінанси, Економіка

Міністерство фінансів України 5 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 5 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«До держбюджету залучено понад 5 млрд грн в еквіваленті під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) забезпечили надходження 511 млн гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних (с/з 15,85%) залучили до бюджету 132 млн гривень.

Облігації в доларах строком 2 роки зі ставкою 3,15% річних (с/з 3,05%) залучили 100,5 млн доларів США.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 145 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9698
  0,0302
 0,07
EUR
 1
 51,3963
  0,0617
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5786  0,06 0,15 44,1724  0,05 0,10
EUR 51,1333  0,03 0,07 51,8467  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8800  0,08 0,18 43,9100  0,08 0,18
EUR 51,6160  0,18 0,36 51,6381  0,19 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес