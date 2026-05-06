Платіжний гігант Western Union запустив власний стейблкоїн USDPT
09:40 06.05.2026 |
Міжнародна платіжна компанія Western Union оголосила про запуск власного стейблкоїна USDPT, прив'язаного до долара США. Актив став ключовим елементом переходу компанії до регульованої цифрової фінансової інфраструктури.
USDPT випущений банком Anchorage Digital - першим федерально регульованим криптобанком у США. Стейблкоїн працює на блокчейні Solana, що дозволяє забезпечити швидкі та безперервні розрахунки.
Генеральний директор Western Union Девін МакГренахан заявив:
«USDPT зміцнює роль Western Union як глобальної платіжної платформи. Інтегруючи регульований цифровий долар безпосередньо в нашу мережу, ми створюємо більш ефективний рівень розрахунків, який підтримує партнерів, агентів і майбутні споживчі сценарії - зберігаючи довіру та масштаб нашого бренду».
Як працює USDPT і для чого він потрібен
Новий стейблкоїн інтегрований у платіжну інфраструктуру Western Union та виступає як цілодобовий розрахунковий інструмент. Завдяки Solana він усуває затримки та фрагментацію традиційної банківської системи.
Співзасновник Anchorage Digital Натан МакКолі зазначив:
«Стейблкоїни завжди обіцяли швидший і ефективніший рух коштів, але для масштабування в реальних платіжних мережах потрібна не лише технологія. Потрібна регуляторна узгодженість і операційна дисципліна».
Президентка Solana Foundation Лілі Лю додала, що «інтеграція стейблкоїнів у реальні платіжні потоки вимагає інфраструктури інституційного рівня».
За її словами, саме архітектура Solana забезпечує швидкість і надійність, необхідні для глобальних фінансових розрахунків без перерв.
Western Union вже окреслила ключові напрямки використання USDPT:
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
