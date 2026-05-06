Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Платіжний гігант Western Union запустив власний стейблкоїн USDPT

09:40 06.05.2026 |

Фінанси

Міжнародна платіжна компанія Western Union оголосила про запуск власного стейблкоїна USDPT, прив'язаного до долара США. Актив став ключовим елементом переходу компанії до регульованої цифрової фінансової інфраструктури.

USDPT випущений банком Anchorage Digital - першим федерально регульованим криптобанком у США. Стейблкоїн працює на блокчейні Solana, що дозволяє забезпечити швидкі та безперервні розрахунки.

Генеральний директор Western Union Девін МакГренахан заявив: 

«USDPT зміцнює роль Western Union як глобальної платіжної платформи. Інтегруючи регульований цифровий долар безпосередньо в нашу мережу, ми створюємо більш ефективний рівень розрахунків, який підтримує партнерів, агентів і майбутні споживчі сценарії - зберігаючи довіру та масштаб нашого бренду».


Як працює USDPT і для чого він потрібен

Новий стейблкоїн інтегрований у платіжну інфраструктуру Western Union та виступає як цілодобовий розрахунковий інструмент. Завдяки Solana він усуває затримки та фрагментацію традиційної банківської системи.

Співзасновник Anchorage Digital Натан МакКолі зазначив: 

«Стейблкоїни завжди обіцяли швидший і ефективніший рух коштів, але для масштабування в реальних платіжних мережах потрібна не лише технологія. Потрібна регуляторна узгодженість і операційна дисципліна».

Президентка Solana Foundation Лілі Лю додала, що «інтеграція стейблкоїнів у реальні платіжні потоки вимагає інфраструктури інституційного рівня». 

За її словами, саме архітектура Solana забезпечує швидкість і надійність, необхідні для глобальних фінансових розрахунків без перерв.

Western Union вже окреслила ключові напрямки використання USDPT:

  • підтримка торгівлі на ліцензованих криптобіржах;
  • створення Digital Asset Network для інтеграції бірж і кастодіанів;
  • запуск споживчого сервісу Stable (у 2026 році в понад 40 країнах);
  • миттєві розрахунки з агентами 24/7;
  • оптимізація ліквідності та зменшення «заморожених» коштів.
    •
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,9698
    		  0,0302
    		 0,07
    EUR
    		 1
    		 51,3963
    		  0,0617
    		 0,12

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5786  0,06 0,15 44,1724  0,05 0,10
    EUR 51,1333  0,03 0,07 51,8467  0,01 0,02

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,8800  0,08 0,18 43,9100  0,08 0,18
    EUR 51,6160  0,18 0,36 51,6381  0,19 0,36

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес