Березневі цифри держборгу: зростання в гривні та скорочення в доларовому вимірі — інфографіка

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 березня поточного року становив 9,23 трлн грн, або $210,82 млрд.

Як повідомили в Мінітерстві фінансів, із цієї суми державний зовнішній борг складає 6,96 трлн грн (75,37%), або $158,9 млрд, державний внутрішній борг - 2,01 трлн грн (21,8%), або $45,98 млрд.

Гарантований державою борг становить 259,96 млрд грн (2,82%), або $5,94 млрд.

Динаміка зростання

У березні 2026 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася на 21,83 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті зменшилася на $2,36 млрд.

Зокрема, державний зовнішній борг збільшився на 28,16 млрд грн, до 6,96 трлн грн ($158,9 млрд), державний внутрішній борг також зріс на 4,27 млрд грн, до 2 01 трлн грн ($45,98 млрд).

Водночас гарантований державою борг зменшився на 10,6 млрд грн: зовнішній скоротився на 11,08 млрд грн, тоді як внутрішній зріс на 0,49 млрд грн.

Зменшення боргу в доларовому еквіваленті при зростанні в гривневому еквіваленті пояснюється впливом валютного фактора. Частина зобов'язань була погашена, що зменшило загальний обсяг боргу в іноземній валюті.

Водночас через зміну обмінних курсів на кінець місяця відбулася переоцінка валютної складової боргу, внаслідок чого його гривневий еквівалент зріс.

Структура кредиторів

Як повідомили в Мінфіні, у структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 65,4%. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому - 9,2%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ - близько 3,6%.

Ставка та строки

Середньозважена ставка державного боргу станом на кінець березня становила 4,52% проти 4,53% у лютому 2026 року та 6,2% роком раніше.

Середньозважений строк до погашення становив 13,07 року (13,23 року в лютому 2026 року та 11,7 року - в лютому 2025 року).

"Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і більш довгостроковим, що знижує витрати на обслуговування та ризики рефінансування", - сказано в повідомленні.

Валюта держборгу

У валютній структурі державного та гарантованого державою боргу найбільша частка припадає:

на євро - 44,08%,

долар США - 22,74%,

гривня - 20,94%.

частки спеціальних прав запозичення - 9,12%,

інші валюти - 3,12%.



