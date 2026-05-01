Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Березневі цифри держборгу: зростання в гривні та скорочення в доларовому вимірі — інфографіка

16:20 01.05.2026 |

Фінанси, Економіка

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 березня поточного року становив 9,23 трлн грн, або $210,82 млрд.

Як повідомили в Мінітерстві фінансів, із цієї суми державний зовнішній борг складає 6,96 трлн грн (75,37%), або $158,9 млрд, державний внутрішній борг - 2,01 трлн грн (21,8%), або $45,98 млрд.

Гарантований державою борг становить 259,96 млрд грн (2,82%), або $5,94 млрд.


Динаміка зростання

У березні 2026 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася на 21,83 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті зменшилася на $2,36 млрд.

Зокрема, державний зовнішній борг збільшився на 28,16 млрд грн, до 6,96 трлн грн ($158,9 млрд), державний внутрішній борг також зріс на 4,27 млрд грн, до 2 01 трлн грн ($45,98 млрд).

Водночас гарантований державою борг зменшився на 10,6 млрд грн: зовнішній скоротився на 11,08 млрд грн, тоді як внутрішній зріс на 0,49 млрд грн.

Зменшення боргу в доларовому еквіваленті при зростанні в гривневому еквіваленті пояснюється впливом валютного фактора. Частина зобов'язань була погашена, що зменшило загальний обсяг боргу в іноземній валюті.

Водночас через зміну обмінних курсів на кінець місяця відбулася переоцінка валютної складової боргу, внаслідок чого його гривневий еквівалент зріс.


Структура кредиторів

Як повідомили в Мінфіні, у структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 65,4%. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому - 9,2%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ - близько 3,6%.

Ставка та строки

Середньозважена ставка державного боргу станом на кінець березня становила 4,52% проти 4,53% у лютому 2026 року та 6,2% роком раніше.

Середньозважений строк до погашення становив 13,07 року (13,23 року в лютому 2026 року та 11,7 року - в лютому 2025 року).


"Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і більш довгостроковим, що знижує витрати на обслуговування та ризики рефінансування", - сказано в повідомленні.


Валюта держборгу

У валютній структурі державного та гарантованого державою боргу найбільша частка припадає:

  • на євро - 44,08%,
  • долар США - 22,74%,
  • гривня - 20,94%.
  • частки спеціальних прав запозичення - 9,12%,
  • інші валюти - 3,12%.



    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на понеділок
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,9129
    		  0,0501
    		 0,11
    EUR
    		 1
    		 51,5977
    		  0,1390
    		 0,27

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5832  0,08 0,18 44,1320  0,11 0,25
    EUR 51,1308  0,10 0,20 51,7864  0,04 0,07

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:32
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9000  0,03 0,07 43,9300  0,03 0,07
    EUR 51,5605  0,25 0,49 51,5826  0,25 0,48

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес