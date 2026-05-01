НБУ оновив прогноз міжнародних резервів, знизивши очікування

Національний банк України погіршив прогноз щодо надходження міжнародних резервів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Раніше на 2026 рік Національний банк очікував надходження міжнародних резервів на рівні 65 млрд доларів США, тепер він зменшився - до 64,8 млрд доларів США.

Раніше прогноз НБУ щодо міжнародних резервів на 2027 рік становив 72,9 млрд доларів США, наразі вони зменшилися до 66,5 млрд доларів США.