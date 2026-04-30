Облікова ставка без змін: НБУ утримав 15% і посилив обережність у прогнозах
16:13 30.04.2026 |
Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.
Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 30 квітня.
Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску.
Зазначається, що належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
"Сьогоднішнє рішення про утримання облікової ставки на незмінному рівні підтримає ці позитивні тенденції, зокрема сприятиме збереженню стійкості валютного ринку й контрольованості інфляційних процесів на тлі значної геополітичної невизначеності", - розповів Пишний.
У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки - наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.
