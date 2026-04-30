Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Облікова ставка без змін: НБУ утримав 15% і посилив обережність у прогнозах

16:13 30.04.2026 |

Фінанси

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 30 квітня.

Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску.

Зазначається, що належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

"Сьогоднішнє рішення про утримання облікової ставки на незмінному рівні підтримає ці позитивні тенденції, зокрема сприятиме збереженню стійкості валютного ринку й контрольованості інфляційних процесів на тлі значної геополітичної невизначеності", - розповів Пишний.

У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки - наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9630
  0,1190
 0,27
EUR
 1
 51,4587
  0,1216
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6627  0,01 0,03 44,2436  0,04 0,08
EUR 51,2314  0,01 0,02 51,8227  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8700  0,19 0,43 43,9000  0,19 0,43
EUR 51,3103  0,19 0,37 51,3366  0,18 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес